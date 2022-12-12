Дончане выиграли более 244 млн рублей в новогодних тиражах «Русского лото»

До главного лотерейного тиража года «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» осталось чуть меньше месяца. На сегодняшний день, по статистике «Столото», Ростовская область входит в первую десятку регионов по совокупной сумме выигрышей участников. В компании рассказали, что в период с 2018 по 2022 годов в Ростовской области приобрели более 1,8 миллиона выигрышных билетов на новогодние тиражи «Русского лото», что позволило владельцам билетов выиграть в совокупности более 244,5 миллиона рублей. Кроме того, по результатам ежегодных розыгрышей в рамках «Новогоднего миллиарда» 30 участников выиграли от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, еще 19 жителей стали миллионерами.
Праздничный 1473-й тираж «Русского лото» состоится 1 января 2023 и будет проведен в прямом эфире. В ходе трансляции главным призом станет один миллиард рублей, а также будут разыграны призы по 1 миллиону рублей и другие денежные суммы. Всего призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото», разыгрываемый 1 января 2023 года, составит более двух миллиардов рублей.
Участие в новогодних тиражах «Русского лото» давно стало настоящей доброй традицией для миллионов россиян. «Столото» поделились историями победителей из Ростовской области, выигравших по одному миллиону рублей.
Так одними из победителей стали супруги Мария и Владимир Ким, являющиеся многодетными родителями. Пара приобрела счастливый билет в магазине и получила свой выигрыш в течение 180 дней с момента предъявления билета в лотерейный центр. Свой миллион семейство потратило на самое важное —детей, их сборы в школу и ремонт в доме.
«Два года назад мы начали ремонт. Если бы не победа в лотерею, неизвестно, на сколько бы он затянулся», — поделилась Мария Ким, сообщив, что в этом году они планируют участвовать в розыгрыше миллиарда снова. Если им повезет — супруги хотят приобрести дом на колесах и изучить разные уголки России со своими детьми.
Отец четверых детей Денис Панькин приобрел билет, когда зашел в магазин за продуктами к новогоднему столу. Сам розыгрыш в прямом эфире житель Каменск-Шахтинского пропустил и узнал о своей победе второго января на сайте лотереи. Судьбу выигрыша решали всей семьей, в итоге в доме Панькиных тоже обновили ремонт и порадовали детей дополнительными новогодними подарками.
«Все проголосовали за уют в доме. Поэтому большую часть средств потратили на покупку новой мебели и косметический ремонт. Детям купил подарки, о которых они попросили», — рассказал отец семейства.
Также своей историей поделилась медсестра Галина Ханченкова, которой лотерея помогла исполнить мечту — закончить ремонт дачи.
«Мы закончили ремонт дачного дома, теперь всей семьей с комфортом в нем отдыхаем», — рассказала Галина Ханченкова, добавив, что оставшиеся деньги она разделила между детьми, чтобы они сами решили, что им хочется купить.
В «Столото» отметили, что дончане — не единственные, кто тратит свой выигрыш на улучшение жилья и семью. Чаще всего победители новогодних тиражей тратят средства на ремонт или улучшение жилищных условий, покрытие кредитов, открытие вклада, покупку личного автомобиля, делятся выигрышем с близкими или откладывают деньги, добавив их к накоплениям.
Информация об организаторе, о правилах проведения лотереи, о призовом фонде, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей доступна по ссылке.
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АО «ТК «Центр»
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