Дончане выиграли более 244 млн рублей в новогодних тиражах «Русского лото»

До главного лотерейного тиража года «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» осталось чуть меньше месяца. На сегодняшний день, по статистике «Столото», Ростовская область входит в первую десятку регионов по совокупной сумме выигрышей участников. В компании рассказали, что в период с 2018 по 2022 годов в Ростовской области приобрели более 1,8 миллиона выигрышных билетов на новогодние тиражи «Русского лото», что позволило владельцам билетов выиграть в совокупности более 244,5 миллиона рублей. Кроме того, по результатам ежегодных розыгрышей в рамках «Новогоднего миллиарда» 30 участников выиграли от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, еще 19 жителей стали миллионерами.