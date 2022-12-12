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Дожди со снегом прогнозируют на этой неделе в Ростовской области с 13 декабря

Сегодня, 08:43
Фото: Al Jazeera English/CC BY SA 2.0 / flickr.com
Дожди со снегом прогнозируют на этой неделе в Ростовской области с 13 декабря
В Ростовской области со вторника, 13 декабря, начнется дождливая погода и может похолодать, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник температура составит семь градусов, порывы ветра достигнут шести метров в секунду. Во вторник температура опустится до пяти градусов и будет дождливо.

В среду может выпасть снег с дождем и станет еще холоднее. Столбики термометров покажут три градуса.

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В четверг сохранится прохладная погода, но осадки прекратятся. Однако с пятницы начнется дождь, он будет идти все выходные.

Добавим, что в ночь на четверг ожидаются заморозки до минус трех градусов. 

Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь. 

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