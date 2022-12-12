В понедельник температура составит семь градусов, порывы ветра достигнут шести метров в секунду. Во вторник температура опустится до пяти градусов и будет дождливо.
В среду может выпасть снег с дождем и станет еще холоднее. Столбики термометров покажут три градуса.
В четверг сохранится прохладная погода, но осадки прекратятся. Однако с пятницы начнется дождь, он будет идти все выходные.
Добавим, что в ночь на четверг ожидаются заморозки до минус трех градусов.
Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.