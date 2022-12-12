Жалоба на администрацию Шахт от Евгения Токарева поступила в Ростовское УФАС еще в 2019 году. В ней индивидуальный предприниматель сообщал о незаконной передаче городских кладбищ в ведение Департамента городского хозяйства. А также о том, что для решения вопросов погребения, в Шахтах была создана специализированная служба.