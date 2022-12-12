По словам собеседника, умерших привозят в цинковых гробах и хоронят на новых участках кладбища. Только цинковые гробы после похорон массово бросают на кладбище. За этим никто не следит. Цинковые гробы не убирают.
«Люди подъезжают хоронить своих родных и видят эту страшную картину», - отмечает Евгений Токарев.
Предприниматель рассказывает, что глава Шахт, с приходом на свой пост три года назад, полностью монополизировал похоронную сферу. По его словам, сфера ритуальных услуг была возложена на отдельный отдел Департамента городского хозяйства.
«Только на необходимость уборки мусора, на дороги и свалки на кладбище, никто не реагирует», - делится мнением собеседник.
Токарев вспоминает, как обращался в УФАС Ростовской области для того, чтобы опротестовать решение главы Шахт по монополизации похоронного бизнеса. По словам собеседника, он судился полтора года. И за это время выиграл у администрации Шахт шесть судов. [Подтверждающие документы есть в наличии редакции].
Жалоба на администрацию Шахт от Евгения Токарева поступила в Ростовское УФАС еще в 2019 году. В ней индивидуальный предприниматель сообщал о незаконной передаче городских кладбищ в ведение Департамента городского хозяйства. А также о том, что для решения вопросов погребения, в Шахтах была создана специализированная служба.
Таким образом, рытье могил, опускание гроба с телом, закрытие могилы, осуществлялось исключительно органами местного самоуправления в Шахтах.
«Конкуренция была устранена», - делится мнением Токарев.
Комиссия ФАС признала администрацию Шахт нарушившей закон «О защите конкуренции» и выписала предписание. Но администрация города Шахты обратилась в суд с заявлением о признании незаконным решений УФАС. Однако кассационный суд оставил жалобу шахтинской администрации без удовлетворения.
Выяснить, что же до сих пор происходит на кладбище в городе Шахты, почему люди жалуются на безобразные дороги, непроходимые заросли, а с недавних пор и на брошенные здесь цинковые гробы, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
«По вопросу того, что происходит на кладбище, Вам надо непосредственно разговаривать с директором», - сообщили в двух отделах департамента.
Однако в приемной директора никто не ответил на звонок. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, с какими проблемами сталкиваются жители Дона на Северном кладбище Ростова.