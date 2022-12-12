Напомним, в конце ноября стало известно, что ФАС приостановила часть закупок по строительству Западной хорды. Причиной этого стала жалоба одного из участников аукциона, который не согласился с выбором победителя — компании «Т-Транс», выигравшей несколько контрактов. После этого победитель пытался оспорить решение ФАС через суд, однако уже 12 декабря аукционы возобновили.