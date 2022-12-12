rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону Минтранспорта возобновило поиски подрядчиков для строительства Западной хорды

Сегодня, 17:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области Министерство транспорта вновь ищет подрядчиков, которые возьмутся за работы по строительству Западной хорды, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Напомним, в конце ноября стало известно, что ФАС приостановила часть закупок по строительству Западной хорды. Причиной этого стала жалоба одного из участников аукциона, который не согласился с выбором победителя — компании «Т-Транс», выигравшей несколько контрактов. После этого победитель пытался оспорить решение ФАС через суд, однако уже 12 декабря аукционы возобновили. 

Стало известно, кто построит два этапа Западной хорды в 2023 году за 6,6 млрд рублей
Узнать подробнее

Теперь заявки от кандидатов в подрядчики будут принимать до 20 декабря, а объектами закупки станут три этапа строительства хорды за 5,56 миллиарда рублей. 

Победителей объявят 22 декабря. 

Ранее донские власти объявили о начале строительства моста через Ростовское море.

Читайте также:
Донской Минтранс объяснил, почему Западную хорду построят через Кумженскую рощуВ Ростовской области приступили к строительству Западной хордыВ Ростове для строительства Западной хорды вырубят 5% Кумженской рощи
#Надежда Пустяк#Поиск#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Закупки#Строительство#Суд#Дорога
Подпишитесь
Не заикрились: в Ростовской области растут цены на красную икру и падает рождаемость
Сегодня, 15:05
«За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове
Сегодня, 11:30
«Бомжи и поджоги»: эксперт рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова
Сегодня, 09:41
Дожди со снегом прогнозируют на этой неделе в Ростовской области с 13 декабря
Сегодня, 08:43
В Ростове перед Новым годом подорожали картофель, красная икра и овощи
Сегодня, 07:47
Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад
Вчера, 20:00