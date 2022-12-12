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На Дону начали строительство моста через Ростовское море

Сегодня, 16:28
Фото: donland
Строительство моста через Ростовское море
В Ростовской области начали строительство моста через Ростовское море, об этом сообщила пресс-служба донского правительства.

В понедельник, 12 декабря, стало известно о начале работ по строительству моста на дороге М-4 «Дон» к хутору Камышевахе и Ростову-на-Дону. 

Власти утверждают, что строительство нового путепровода протяженностью 1,4 километра позволит перенаправить трафик от дамбы через Ростовское море по улице Орской, а также разгрузить улицу Каскадную.

Рабочие уже проложили инженерные коммуникации, построили временный мост и устраивают опоры. Эти работы планируют закончить к концу текущего года.

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Когда работы будут закончены, движение запустят по двум полосам, дороги будут рассчитаны и на проезд большегрузом весом до 100 тонн. 

Пока работы идут в соответствии с графиком, на возведение моста затратят более 900 миллионов рублей, а сдача моста запланирована на конец 2023 года.

«Ввод моста будет синхронизирован с завершением северного обхода, оба объекта должны быть сданы практически одновременно», — цитирует пресс-служба губернатора  Василия Голубева.

Ранее стало известно, когда закончат строительство Ростовского транспортного кольца.

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