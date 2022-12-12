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На М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые камеры и макеты патрульных машин

Сегодня, 11:55
Фото: 24.мвд.рф
На М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые камеры и макеты патрульных машин
В Ростовской области на М-4 «Дон» могут установить новые камеры фотовидеофиксации и макеты патрульных автомобилей из-за высокой аварийности, документ появился на портале донского правительства.

В понедельник, 12 декабря,  директору Ростовского филиала Государственной компании «Автодор» Александру Емельянову в качестве мер по профилактике ДТП 

предложили рассмотреть установку на М-4 «Дон» новых камер видеонаблюдения на солнечных батареях, а также макетов автомобилей ГИБДД, световых балок и комплексов автофиксации нарушений действующего скоростного режима.

Камеры предложили установить на участках от 1052-го до 1053-го километра, а также на 1055-м, 1071-м и 1072-м, 1094-м километрах. Этот вопрос необходимо рассмотреть до 25 декабря. 

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Что касается макетов патрульных автомобилей, то их хотят установить на 979-м, 987-м, 1009-м и 1024-м километрах. Световые балки, которые будут имитировать работу проблесковых маячков автомобилей полиции, хотят установить на 11 участках с 794-го по 1048-й километры, а комплексы «КРИС-П» на 1059-м, 1094-м и 1111-м километрах. Это предложение собирались рассмотреть до 30 ноября, но решение по этому вопросу в документе указано не было. Информация уточняется.

Ранее водители в Ростовской области пожаловались, что не увидели коммунальщиков на обледеневшей М-4 «Дон».

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