Что касается макетов патрульных автомобилей, то их хотят установить на 979-м, 987-м, 1009-м и 1024-м километрах. Световые балки, которые будут имитировать работу проблесковых маячков автомобилей полиции, хотят установить на 11 участках с 794-го по 1048-й километры, а комплексы «КРИС-П» на 1059-м, 1094-м и 1111-м километрах. Это предложение собирались рассмотреть до 30 ноября, но решение по этому вопросу в документе указано не было. Информация уточняется.