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Наставник «Реала» может возглавить сборную Бразилии

Сегодня, 15:52
Фото: pxhere.com
Карло Анчелотти вошел в список претендентов на пост главного тренера пятикратных чемпионов мира.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ, один из двух европейских топ-тренеров могут возглавить национальную команду. Речь идет о Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола. 

 

Отмечается, что итальянский специалист готов стать наставником сборной Бразилии, но только с июня 2023 года, когда закончится контракт с мадридским «Реалом».

 

Также в шорт-лист вошли южноамериканские наставники Абель Феррейра и Фернандо Диниз.

 

Напомним, что сборная Бразилия не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в серии пенальти Хорватии. Главный тренер пентакампеонов Тите решил покинуть свой пост после неудовлетворительного результата.

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