Наставник «Реала» может возглавить сборную Бразилии

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ, один из двух европейских топ-тренеров могут возглавить национальную команду. Речь идет о Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола.
Отмечается, что итальянский специалист готов стать наставником сборной Бразилии, но только с июня 2023 года, когда закончится контракт с мадридским «Реалом».
Также в шорт-лист вошли южноамериканские наставники Абель Феррейра и Фернандо Диниз.
Напомним, что сборная Бразилия не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в серии пенальти Хорватии. Главный тренер пентакампеонов Тите решил покинуть свой пост после неудовлетворительного результата.