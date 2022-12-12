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Не заикрились: в Ростовской области растут цены на красную икру и падает рождаемость

Сегодня, 15:05
Фото: 8photo/freepik.com
в Ростовской области растут цены на икру и падает рождаемость

В Ростовской области начали продавать елки, пока растут цены на новогодний стол

В Ростовской области зафиксировали очередное падение показателей рождаемости и рост цен на продукты, пока в Ростове открывают елочные базары.

Из лесу елочку мы привезем домой

В Ростове-на-Дону с понедельника, 12 декабря, дали старт продаже елей и сосен к празднованию Нового 2023 года. 

Более 30 елочных базаров открыли в разных районах города, дав ростовчанам возможность купить не только деревья, но также подобрать к ним украшения и запастись сувенирами. В администрации уточнили, что аналогичные базары могут открыть в некоторых ТЦ и гипермаркетах. 

Сувенирные ярмарки же будут работать на площадях Карла Маркса, Ленина, перекрестке улицы Волкова с проспектом Космонавтов, а также на Фурмановской. 

Где можно будет купить ёлку в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

Денег не напасешься

Аналитики Ростовстата выяснили, что за последнее время цены на продукты к новогоднему столу выросли практически на треть в зависимости от категории товара.  Так сообщается, что в конце ноября цен на картофель поднялись на 40% до 31,7 рубля за килограмм. Вместе с картофелем выросли цены на килограмм моркови, теперь он стоит 77 рублей. 

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Заметно подорожала продукция мясного производства, килограмм говядины в среднем обойдется ростовчанину в 469 рублей, а килограмм свинины может стоить до 370 рублей. 

К концу декабря ожидают повышение цен на красную икру, маленькую баночку в Ростове можно будет купить по цене от 500 до тысячи рублей. 

Не лучшее время для подъема демографии

Росстат объявил, что этой осенью в октябре в  Ростовской области показатели рождаемости оказались ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 

Если в октябре 2021 года дончанки произвели на свет около 3,1 тысячи детей, то в этом году показатель рождаемости упал на 16,6% — до 2,6 тысячи новорожденных. 

Рождаемость в Ростовской области упала
Фото: 1MI

Однако вместе с этим показателем снизилась и смертность населения. Если в октябре прошлого года умерли 8,2 тысячи местных жителей, то в этом году показатель составил около 4,73 тысячи человек. 

Аналитики сообщают, что в СКФО за год рождаемость сократилась почти на 14%.

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