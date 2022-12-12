В Ростове-на-Дону с понедельника, 12 декабря, дали старт продаже елей и сосен к празднованию Нового 2023 года.
Более 30 елочных базаров открыли в разных районах города, дав ростовчанам возможность купить не только деревья, но также подобрать к ним украшения и запастись сувенирами. В администрации уточнили, что аналогичные базары могут открыть в некоторых ТЦ и гипермаркетах.
Сувенирные ярмарки же будут работать на площадях Карла Маркса, Ленина, перекрестке улицы Волкова с проспектом Космонавтов, а также на Фурмановской.
Аналитики Ростовстата выяснили, что за последнее время цены на продукты к новогоднему столу выросли практически на треть в зависимости от категории товара. Так сообщается, что в конце ноября цен на картофель поднялись на 40% до 31,7 рубля за килограмм. Вместе с картофелем выросли цены на килограмм моркови, теперь он стоит 77 рублей.
Заметно подорожала продукция мясного производства, килограмм говядины в среднем обойдется ростовчанину в 469 рублей, а килограмм свинины может стоить до 370 рублей.
К концу декабря ожидают повышение цен на красную икру, маленькую баночку в Ростове можно будет купить по цене от 500 до тысячи рублей.
Росстат объявил, что этой осенью в октябре в Ростовской области показатели рождаемости оказались ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Если в октябре 2021 года дончанки произвели на свет около 3,1 тысячи детей, то в этом году показатель рождаемости упал на 16,6% — до 2,6 тысячи новорожденных.
Однако вместе с этим показателем снизилась и смертность населения. Если в октябре прошлого года умерли 8,2 тысячи местных жителей, то в этом году показатель составил около 4,73 тысячи человек.
Аналитики сообщают, что в СКФО за год рождаемость сократилась почти на 14%.