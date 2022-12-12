Аналитики Ростовстата выяснили, что за последнее время цены на продукты к новогоднему столу выросли практически на треть в зависимости от категории товара. Так сообщается, что в конце ноября цен на картофель поднялись на 40% до 31,7 рубля за килограмм. Вместе с картофелем выросли цены на килограмм моркови, теперь он стоит 77 рублей.