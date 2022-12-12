Напомним, что в 6 декабря мужчина в камуфляжной форме и с пулеметом открыл огонь по полицейским. Он ранил одного правоохранителя и сбежал.
Пострадавшего сотрудника сразу же отвезли в больницу, где ему оказали помощь. Стрелка задержали на следующий день в заброшенном здании.
По данному факту возбудили уголовное дело, а подозреваемого арестовали до 6 февраля. СМИ писали, что арестованный якобы состоял в ЧВК «Вагнер».
Теперь у Пескова поинтересовались, вызывает ли этот инцидент основания опасаться роста подобной преступности в стране. Он посоветовал обратиться в МВД.
«Это же не к администрации президента вопрос. У нас вопросом преступности занимается МВД», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.