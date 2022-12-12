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Песков высказался о новошахтинском стрелке, напавшем на полицейских

Сегодня, 12:43
Фото: Аимаина хикари/CC0 / wikimedia.org
Песков высказался о ЧП со стрельбой по полицейским в Ростовской области
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, связанный с происшествием в Новошахтинске и раненым полицейским.

Напомним, что в 6 декабря мужчина в камуфляжной форме и с пулеметом открыл огонь по полицейским. Он ранил одного правоохранителя и сбежал.

Пострадавшего сотрудника сразу же отвезли в больницу, где ему оказали помощь. Стрелка задержали на следующий день в заброшенном здании.

По данному факту возбудили уголовное дело, а подозреваемого арестовали до 6 февраля. СМИ писали, что арестованный якобы состоял в ЧВК «Вагнер».

Новошахтинского стрелка Николина арестовали до 6 февраля в 2023 году
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Теперь у Пескова поинтересовались, вызывает ли этот инцидент основания опасаться роста подобной преступности в стране. Он посоветовал обратиться в МВД.

«Это же не к администрации президента вопрос. У нас вопросом преступности занимается МВД», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

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