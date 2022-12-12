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После обстрела Донецка на КПП в Ростовскую область собралась многокилометровая пробка

Сегодня, 11:44
Фото: ТГ канал Типичный Донецк
После обстрела Донецка на КПП в Ростовскую область собралась многокилометровая пробка
В Ростовскую область из Донецка после череды обстрелов выехали десятки автомобилей, видео появилось в соцсетях.

Telegram-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео жительницы ДНР, которая запечатлела пробку из десятков автомобилей, собравшихся в направлении КПП Успенка. 

Женщина уточнила, что видео снято в 08.19 мск, а пробка из автомобилей уже протянулась на несколько километров. 

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«Интересно, а как будет вечером? Если будет то же самое, как же я доеду[прим. редакции — домой]», — спросила жительница Донецка, заметив, что эта пробка определенно доставляет неудобства. 

Напомним, в конце ноября Украина возобновила активные обстрелы Донбасса из тяжелого вооружения.  

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