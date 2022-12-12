Telegram-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео жительницы ДНР, которая запечатлела пробку из десятков автомобилей, собравшихся в направлении КПП Успенка.
Женщина уточнила, что видео снято в 08.19 мск, а пробка из автомобилей уже протянулась на несколько километров.
«Интересно, а как будет вечером? Если будет то же самое, как же я доеду[прим. редакции — домой]», — спросила жительница Донецка, заметив, что эта пробка определенно доставляет неудобства.
Напомним, в конце ноября Украина возобновила активные обстрелы Донбасса из тяжелого вооружения.