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РФ заняла пятое место в списке загрязняющих атмосферу стран

Сегодня, 15:58
В прошлом году главные «загрязнители» атмосферы Земли, в числе которых Китай, США и Евросоюз, нарастили объемы выбросов углекислого газа. Россия заняла в этом списке пятое место после Индии.

Как передают “Известия”, за 2021 год показатели объема выбросов СО2 в КНР составили 12,5 миллиарда тонн, в США — около 4,8 миллиарда тонн и Евросоюзе — 2,8 миллиарда. 

Эти данные стали предметом разговора на ноябрьской конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Отмечается, что показатель России составляет 1,9 миллиарда тонн. При этом, как отмечают экологи, наша страна поглощает большие объемы углекислого газа за счет лесов, квотирует выбросы и применяет зеленое финансирование.

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