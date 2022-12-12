РФ заняла пятое место в списке загрязняющих атмосферу стран

В прошлом году главные «загрязнители» атмосферы Земли, в числе которых Китай, США и Евросоюз, нарастили объемы выбросов углекислого газа. Россия заняла в этом списке пятое место после Индии.