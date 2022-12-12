По его словам, украинцам удалось сбить самолет ЧВК «Вагнер», после чего экипаж совершил подвиг. А все началось с попытки противника бронетанкового прорыва, что угрожало потерей занятых позиций.
Тогда экипаж Су-24М нацелили на бронетанковую колонну, но самолет подбили. После этого он врезался в скопление бронетехники ВСУ.
«В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился. Членами экипажа были Александр Антонов и Владимир Никишин», — пишет Симонов. Лётчики погибли.
Напомним, что аналогичный героический поступок совершил летчик Николай Гастелло во время ВОВ. Он на горящем самолете совершил таран механизированной колонны вражеской техники.
Официальной информации о гибели летчиков от министерства обороны не поступало. Данные уточняются.
Ранее в Ростовской области посадили подбитый украинскими ПВО российский самолет.