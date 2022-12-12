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Российские пилоты погибли на Донбассе, повторив подвиг советского летчика Гастелло

Сегодня, 08:41
Фото: mil.ru
Российские бойцы в Донбассе повторили подвиг летчика Гастелло
Российские военнослужащие в рамках спецоперации в Донбассе проявили героизм и повторили подвиг летчика Николая Гастелло, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Симонов.

По его словам, украинцам удалось сбить самолет ЧВК «Вагнер», после чего экипаж совершил подвиг. А все началось с попытки противника бронетанкового прорыва, что угрожало потерей занятых позиций.

Тогда экипаж Су-24М нацелили на бронетанковую колонну, но самолет подбили. После этого он врезался в скопление бронетехники ВСУ.

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«В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился. Членами экипажа были Александр Антонов и Владимир Никишин», — пишет Симонов. Лётчики погибли.

Напомним, что аналогичный героический поступок совершил летчик Николай Гастелло во время ВОВ. Он на горящем самолете совершил таран механизированной колонны вражеской техники.

Официальной информации о гибели летчиков от министерства обороны не поступало. Данные уточняются.

Ранее в Ростовской области посадили подбитый украинскими ПВО российский самолет.

 

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