Напомним, что финуправление администрации Аксайского района выбрало подрядчика для покупки кресла. Его стоимость составляет 50 тысяч рублей и оно предназначено для руководителя управления.
Кресло будет совершенно новым с обивкой из натуральной кожи. Почему нельзя было купить дешевле, не раскрывается.
Местные жители в соцсетях негативно восприняли эту новость.
«Неслыханная наглость. Люди по копейкам собирают помощь, а им кожаное кресло подавай», — пишут жители региона.
«На табуретку чиновников посадить, может тогда к народу ближе станут», — говорится в комментариях.
«Куда мир катится?», — возмущаются пользователи.
Ранее властям в Ростовской области понадобились трехкилограммовые букеты за 2,4 млн рублей.