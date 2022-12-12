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Ростовчане возмутились покупкой дорогого кресла для чиновника Аксайского района

Сегодня, 10:18
Фото: unsplash
Ростовчане возмутились дорогим креслом для чиновника Аксайского района
Жители Ростовской области назвали наглостью закупку для чиновника в Администрации Аксайского района кресла за 50 тысяч рублей.

Напомним, что финуправление администрации Аксайского района выбрало подрядчика для покупки кресла. Его стоимость составляет 50 тысяч рублей и оно предназначено для руководителя управления. 

Кресло будет совершенно новым с обивкой из натуральной кожи. Почему нельзя было купить дешевле, не раскрывается.

Власти Аксайского района потратили 50 тыс руб из бюджета на кресло
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Местные жители в соцсетях негативно восприняли эту новость.

«Неслыханная наглость. Люди по копейкам собирают помощь, а им кожаное кресло подавай», — пишут жители региона.

«На табуретку чиновников посадить, может тогда к народу ближе станут», — говорится в комментариях.

«Куда мир катится?», — возмущаются пользователи.

Ранее властям в Ростовской области понадобились трехкилограммовые букеты за 2,4 млн рублей.

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