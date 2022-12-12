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Ростовский производитель одежды откроет конный клуб за 200 млн рублей в 2023 году

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
Ростовский производитель одежды откроет конный клуб за 200 млн рублей в 2023 году
В Ростовской области в начале следующего года появится конный клуб, в который вложат 200 миллионов рублей инвестиций.

Реализацией проекта занимается производитель и продавец одежды. В компании новый для них рынок считают перспективным, отмечая рост спроса на содержание лошадей.

Гендиректор компании рассказал изданию «Город N», что срок окупаемости составит около 15 лет. А заниматься этим проектом он начал еще до пандемии.

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«В данный момент на этом рынке небольшая конкуренция. Спрос хороший, а предложений по размещению и обучению животных мало», — уточнил собеседник.

Сейчас строительство практически завершилось, уже подобраны сотрудники. Первых животных клуб сможет принять в начале 2023 года.

Ранее суд отказался смягчить приговор заводчицам из Ростова, заморившим лошадей голодом.

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