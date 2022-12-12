Реализацией проекта занимается производитель и продавец одежды. В компании новый для них рынок считают перспективным, отмечая рост спроса на содержание лошадей.
Гендиректор компании рассказал изданию «Город N», что срок окупаемости составит около 15 лет. А заниматься этим проектом он начал еще до пандемии.
«В данный момент на этом рынке небольшая конкуренция. Спрос хороший, а предложений по размещению и обучению животных мало», — уточнил собеседник.
Сейчас строительство практически завершилось, уже подобраны сотрудники. Первых животных клуб сможет принять в начале 2023 года.
Ранее суд отказался смягчить приговор заводчицам из Ростова, заморившим лошадей голодом.