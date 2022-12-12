Тату-мастер рассказал о популярных в следующем году изображениях

В беседе с журналистом NEWS.ru мастер отметил, что так называемый «партак-стиль» уходит. Также он сообщил о росте масштаба тату-проектов к концу года. Для многих «рукав» уже становится минимумом. Любители татуировок все больше ценят индивидуальный дизайн, а не широко растиражированные сердечки и знаки бесконечности. Также меньше стало проектов по славянской тематике.
По словам Ермака, в следующем году будет больше индивидуальных проектов, в том числе абстрактных. Мастер заявил, что татуировка становится действительно очень большой частью современного искусства.
Ранее он рассказывал, что женщины в нашей стране чаще набивают мистические образы, цветы, скульптуры, а вот мужчинам более по вкусу хищные звери, черепа и другие брутальные картинки.