Тату-мастер рассказал о популярных в следующем году изображениях

В беседе с журналистом NEWS.ru мастер отметил, что так называемый «партак-стиль» уходит. Также он сообщил о росте масштаба тату-проектов к концу года. Для многих «рукав» уже становится минимумом. Любители татуировок все больше ценят индивидуальный дизайн, а не широко растиражированные сердечки и знаки бесконечности. Также меньше стало проектов по славянской тематике.