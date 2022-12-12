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Тату-мастер рассказал о популярных в следующем году изображениях

Сегодня, 11:39
Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, какие изображения будут модными для нанесение на тело. По его словам, популярными будут абстрактные рисунки.

В беседе с журналистом NEWS.ru мастер отметил, что так называемый «партак-стиль» уходит. Также он сообщил о росте масштаба тату-проектов к концу года. Для многих «рукав» уже становится минимумом. Любители татуировок все больше ценят индивидуальный дизайн, а не широко растиражированные сердечки и знаки бесконечности. Также меньше стало проектов по славянской тематике.

По словам Ермака, в следующем году будет больше индивидуальных проектов, в том числе абстрактных. Мастер заявил, что татуировка становится действительно очень большой частью современного искусства. 

Ранее он рассказывал, что женщины в нашей стране чаще набивают мистические образы, цветы, скульптуры, а вот мужчинам более по вкусу хищные звери, черепа и другие брутальные картинки.

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