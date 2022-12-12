Напомним, что водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Hyundai i30. Это привело к гибели двух водителей и семилетнего ребенка.
Как стало известно Donday, из «Гранты» скончались 30-летний Николай Савченко и его 7-летний сын. Всего семья воспитывала четырех детей.
«Савченко — единственный кормилец в семье, работал в правоохранительных органах. У его супруги работы нет, она в отпуске по уходу за детьми», — говорится в публикации.
Ранее в Ростове на Левенцовке в ДТП разорвало на части дорогую иномарку.