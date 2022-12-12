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В аварии погиб отец четверых детей Савченко и его 7-летний сын из города Шахты

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе Новочеркасск — Каменоломни в аварии погиб многодетный отец и его сын.

Напомним, что водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Hyundai i30. Это привело к гибели двух водителей и семилетнего ребенка.

Как стало известно Donday, из «Гранты» скончались 30-летний Николай Савченко и его 7-летний сын. Всего семья воспитывала четырех детей.

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«Савченко — единственный кормилец в семье, работал в правоохранительных органах. У его супруги работы нет, она в отпуске по уходу за детьми», — говорится в публикации.

Ранее в Ростове на Левенцовке в ДТП разорвало на части дорогую иномарку.

 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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