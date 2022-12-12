В экорайоне «Вересаево» более 800 семей получили ключи от квартир

Создание комфортной среды для проживания является приоритетным направлением для группы компаний «ЮгСтройИнвест», и в этом в очередной раз убедились на минувшей неделе счастливые новоселы: буквально с порога гостей встречают современные холлы с эксклюзивной дизайнерской отделкой, сами квартиры готовы к завершающему ремонту, рядом с домами обустроены и готовы к эксплуатации спортивные зоны и детские площадки, а сама придомовая территория литеров 14, 15/2 выполнена в концепции «Двор без машин».
Жители «Вересаево» уже оценили все удобства жизни в экорайоне: детские дошкольные и образовательные учреждения, прогулочные аллеи, кафе и магазины – все расположено в шаговой доступности.
– Неизменным для нашей компании остается строить современное и качественное жилье для того, чтобы сделать проживание людей в наших районах максимально комфортным, – рассказывает директор «ЮгСтройИнвест» Игорь Папко. По его словам, ежегодно застройщик преодолевает свои же рекорды: в этом году, например, «ЮгСтройИнвест» преодолел отметку в более 600 тысяч квадратных метров сданного жилья, из которых 203 тысячи сдано в Ростове-на-Дону.
– От лица генерального директора Юрия Ивановича Иванова и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю новоселов и желаю в новом году счастья, новых достижений и свершений. И конечно же, счастливой жизни в нашем экорайоне «Вересаево», – поздравил новых собственников квартир Игорь Папко.
Напомним, предыдущая сдача в экорайоне стала юбилейной – компания ввела в эксплуатацию 5 миллионов квадратных метров жилья. На протяжении всего года «ЮгСтройИнвест» входит в ТОП-10 ведущих застройщиков РФ. Компания в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России».
ООО «ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН» Реклама 18+
erid: LjN8KK7f3