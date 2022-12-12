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В экорайоне «Вересаево» более 800 семей получили ключи от квартир

Сегодня, 11:21
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
По традиции два новых дома — литеры 14 и 15/2 — сданы раньше срока.

Создание комфортной среды для проживания является приоритетным направлением для группы компаний «ЮгСтройИнвест», и в этом в очередной раз убедились на минувшей неделе счастливые новоселы: буквально с порога гостей встречают современные холлы с эксклюзивной дизайнерской отделкой,  сами квартиры готовы к завершающему ремонту, рядом с домами обустроены и готовы к эксплуатации спортивные зоны и детские площадки, а сама придомовая территория литеров 14, 15/2 выполнена в концепции «Двор без машин».

Жители «Вересаево» уже оценили все удобства жизни в экорайоне: детские дошкольные и образовательные учреждения, прогулочные аллеи, кафе и магазины все расположено в шаговой доступности.

Неизменным для нашей компании остается строить современное и качественное жилье для того, чтобы сделать проживание людей в наших районах максимально комфортным, рассказывает директор «ЮгСтройИнвест» Игорь Папко. По его словам, ежегодно застройщик преодолевает свои же рекорды: в этом году, например, «ЮгСтройИнвест»  преодолел отметку в более 600 тысяч квадратных метров сданного жилья, из которых 203 тысячи сдано в Ростове-на-Дону.

От лица генерального директора Юрия Ивановича Иванова и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю новоселов и желаю в новом году счастья, новых достижений и свершений. И конечно же, счастливой жизни в нашем экорайоне «Вересаево», поздравил новых собственников квартир Игорь Папко.

Напомним, предыдущая сдача в экорайоне стала юбилейной   компания ввела в эксплуатацию 5 миллионов квадратных метров жилья. На протяжении всего года «ЮгСтройИнвест» входит в ТОП-10 ведущих застройщиков РФ. Компания в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России».

 

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