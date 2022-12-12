В экорайоне «Вересаево» более 800 семей получили ключи от квартир

Создание комфортной среды для проживания является приоритетным направлением для группы компаний «ЮгСтройИнвест», и в этом в очередной раз убедились на минувшей неделе счастливые новоселы: буквально с порога гостей встречают современные холлы с эксклюзивной дизайнерской отделкой, сами квартиры готовы к завершающему ремонту, рядом с домами обустроены и готовы к эксплуатации спортивные зоны и детские площадки, а сама придомовая территория литеров 14, 15/2 выполнена в концепции «Двор без машин».