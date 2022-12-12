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В Гидрометцентре жителей Ростова предупредили о снегопаде к середине недели

Сегодня, 08:01
Фото: donland.ru
Снег все-таки пойдет в Ростове на этой неделе
Новая рабочая неделя все-таки принесет снег в Ростов, сообщили в Гитрометцентре.

Новая неделя в Ростове начнется с мелкого дождя. Его прогнозируют уже в понедельник, 12 декабря. При этом температура воздуха останется плюсовой. Днем столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ветер составит от 7 до 12 метров в секунду.

Такая теплая и дождливая погода сохранится в городе до среды, 14 декабря. В этот день на Ростов обрушится мокрый снег и дождь. На дорогах возможен гололед. Температура воздуха опустится до -1 градуса.

Ближе к выходным снова потеплеет до +7 градусов. Однако дождь и мокрый снег не прекратятся.

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