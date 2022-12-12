Новая неделя в Ростове начнется с мелкого дождя. Его прогнозируют уже в понедельник, 12 декабря. При этом температура воздуха останется плюсовой. Днем столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ветер составит от 7 до 12 метров в секунду.