В Красногорске подвели итоги молодежного форума «Мы — будущее»

Она рассказала, что в нынешнем году молодые, активные и креативные ребята участвовали во всех важных акциях и событиях. Они собирали гуманитарку, ездили в Донбасс, провожали мобилизованных, а сейчас помогают им и их близким. Сейчас военным на передовой и их родным очень нужны внимание и поддержка. Это задача волонтеров.