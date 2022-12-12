В Красногорске подвели итоги молодежного форума «Мы — будущее»

Заместитель главы правительства Подмосковья Вячеслав Духин сообщил, что на форуме говорили о политике, экономике и спецоперации. Именно баланс данных составляющих определит будущее россиян в целом. Об этом информирует newizv.ru.
Форум организовали представители министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Мероприятие посетили члены молодежных движений «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», РСО, РСМ, МГЕР и другие.
Участники форума говорили о проблемах, которые в наши дни волнуют молодых людей, — о способах воплотить в жизнь собственные идеи, запуске стартапа, вливании в ряды добровольцев, которые помогают населению Донбасса и военным, отправившимся туда.
На форуме выступил блогер и публицист Владлен Татарский. Он акцентировал внимание на современных информационных войнах. Данную тему продолжили журналистка Надана Фридрихсон и актер Виталий Гогунский.
По словам Татарского, события последних дней продемонстрировали, что параллельно ведутся культурная, информационная и психологическая войны. И успех в них сказывается на ходе боевых действий.
После дискуссии начался концерт — перед участниками форума выступили юные артисты, которые прошли творческий отбор на главном креативном фестивале страны «Таврида.Арт». В 2022 году арт-школы выпустили около 5000 человек, рассказал руководитель проекта «Таврида.Арт» Сергей Першин.
Результаты регионального молодежного форума «Мы — будущее» были подведены министром информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатериной Швелидзе.
Она рассказала, что в нынешнем году молодые, активные и креативные ребята участвовали во всех важных акциях и событиях. Они собирали гуманитарку, ездили в Донбасс, провожали мобилизованных, а сейчас помогают им и их близким. Сейчас военным на передовой и их родным очень нужны внимание и поддержка. Это задача волонтеров.