Он рассказал, что всю конструкцию украсили иллюминацией и светодиодными игрушками. Также на елку повесили звезды, снежинки и шары.
"Все украшения закупили в минувшем году. Конструкция 24-метровой красавицы усилена предприятием-производителем", - уточнил сити-менеджер.
До этого появилась информация, что в Каменске-Шахтинском одну из елок украсили как минимум двумя пятилитровыми бутылками. Их повесили между золотых елочных игрушек.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону установят новогодние ели в ПВР для беженцев, которые прибыли из ЛНР и ДНР.