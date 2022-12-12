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В Ростове-на-Дону включили гирлянды на главной городской елке с 11 декабря

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону украсили главную новогоднюю елку возле парка имени Максима Горького, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что всю конструкцию украсили иллюминацией и светодиодными игрушками. Также на елку повесили звезды, снежинки и шары. 

"Все украшения закупили в минувшем году. Конструкция 24-метровой красавицы усилена предприятием-производителем", - уточнил сити-менеджер.

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До этого появилась информация, что в Каменске-Шахтинском одну из елок украсили как минимум двумя пятилитровыми бутылками. Их повесили между золотых елочных игрушек. 

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону установят новогодние ели в ПВР для беженцев, которые прибыли из ЛНР и ДНР.

 

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