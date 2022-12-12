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В Ростове под снос попал дореволюционный дом рядом с институтом водного транспорта

Сегодня, 18:00
Фото: Яндекс. Карты
Переулок Крыловский, 5. 2021 год
В центре Ростова в переулке Крыловском собираются изъять землю и снести дореволюционный дом, построенный в 1914 году, документ появился на портале городской администрации.

В пятницу, 9 декабря, в Ростове-на-Дону подписали документ об изъятии земли и признании аварийным дома, построенного в 1914 году и расположенного по адресу переулок Крыловский, 5. 

Власти собираются изъять 379 квадратных метров земли и 14 квартир из владения собственников, выкупив их, чтобы позднее снести аварийный дом. 

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Сам участок расположен в непосредственной близости от института водного транспорта, часовни Феодора Ушакова, Парамоновских складов, доходных домов и других достопримечательностей, расположенных по улице Седова. 

Ранее в Ростове объяснили, почему восемь лет не удается снести аварийный дом в переулке Державинском. 

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