В пятницу, 9 декабря, в Ростове-на-Дону подписали документ об изъятии земли и признании аварийным дома, построенного в 1914 году и расположенного по адресу переулок Крыловский, 5.
Власти собираются изъять 379 квадратных метров земли и 14 квартир из владения собственников, выкупив их, чтобы позднее снести аварийный дом.
Сам участок расположен в непосредственной близости от института водного транспорта, часовни Феодора Ушакова, Парамоновских складов, доходных домов и других достопримечательностей, расположенных по улице Седова.
Ранее в Ростове объяснили, почему восемь лет не удается снести аварийный дом в переулке Державинском.