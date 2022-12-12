В разных районах города заработают 33 елочных базара. Также их откроют в некоторых торговых центрах и гипермаркетах. Что касается сувенирных ярмарок, они ждут ростовчан на площадях Маркса и Ленина, на пересечении улицы Волкова и проспекта Космонавтов, а также на улице Фурмановской, 150.