С понедельника, 12 декабря, в Ростове открываются елочные базары и новогодние ярмарки. На них горожане смогут купить хвойные деревья, сувениры и украшения.
В разных районах города заработают 33 елочных базара. Также их откроют в некоторых торговых центрах и гипермаркетах. Что касается сувенирных ярмарок, они ждут ростовчан на площадях Маркса и Ленина, на пересечении улицы Волкова и проспекта Космонавтов, а также на улице Фурмановской, 150.
Напомним, власти Ростова предупреждали, что будут проводить рейды для пресечения нелегальной торговли елками и соснами. Чиновники предупредили, что за это следует административная ответственность.
Ранее RostovGazeta рассказала, как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад.