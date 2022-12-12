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В Ростове с 12 декабря начинают работать елочные базары и новогодние ярмарки

Сегодня, 07:02
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове с 12 декабря начинают работать елочные базары и новогодние ярмарки
С 12 декабря в Ростове официально открывается торговля елями и соснами, сообщается на сайте городской администрации.

С понедельника, 12 декабря, в Ростове открываются елочные базары и новогодние ярмарки. На них горожане смогут купить хвойные деревья, сувениры и украшения.

В разных районах города заработают 33 елочных базара. Также их откроют в некоторых торговых центрах и гипермаркетах. Что касается сувенирных ярмарок, они ждут ростовчан на площадях Маркса и Ленина, на пересечении улицы Волкова и проспекта Космонавтов, а также на улице Фурмановской, 150.

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Напомним, власти Ростова предупреждали, что будут проводить рейды для пресечения нелегальной торговли елками и соснами. Чиновники предупредили, что за это следует административная ответственность.

Ранее RostovGazeta рассказала, как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад.

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