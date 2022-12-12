Напомним, на одном из заседаний коллегии администрации города в конце ноября стало известно, что компания «Солнечный круг» решила продать свою долю акций и выйти из проекта строительства ТРК на месте кинотеатра «Юбилейный». По условиям договора, компания не имела права на такие действия, а потому в администрации пообещали провести расследование инцидента.
В издании уточнили, что инвестор избавился от акционерной доли в долгострое в январе. Само строительство должны были завершить шесть лет назад, но руководство «Юбилейного» не знает даже приблизительной даты реализации инвестпроекта.
Факт продажи доли подтвердил и гендиректор ООО «Солнечный круг» Александр Киреенков, однако ни владельца «Юбилейного», ни причины продажи доли он уточнять не стал.
Не смог назвать имя нового владельца и гендиректор АО «Киноконцертный комплекс Юбилейный» Евгений Древаль, он объяснил, что ему недоступны сведения из реестра акционеров и состав участников АО.
Тем временем, по данным издания, во время судебной тяжбы «Солнечного круга» с городскими властями в августе этого года, инвестор взял на себя обязательства по завершению объекта. Суд также отметил, что у инвестора была противоречивая позиция относительно завершения реконструкции и наличия у него денежных средств.
Пока Древаль сообщает, что строительство продолжается, но прояснить ситуацию с данными о владельце так и не удалось.