Тем временем, по данным издания, во время судебной тяжбы «Солнечного круга» с городскими властями в августе этого года, инвестор взял на себя обязательства по завершению объекта. Суд также отметил, что у инвестора была противоречивая позиция относительно завершения реконструкции и наличия у него денежных средств.