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В Ростове скрывают имя нового владельца кинотеатра «Юбилейный»

Сегодня, 15:56
Фото: yurii81 / wikimapia.org
кинотеатр «Юбилейный» в Ростове
В Ростове в строгой конфиденциальности держат личность мажоритарного акционера АО «Киноконцертный комплекс Юбилейный», некоторыми подробностями дела поделился портал «Ъ-Юг».

Напомним, на одном из заседаний коллегии администрации города в конце ноября стало известно, что компания «Солнечный круг» решила продать свою долю акций и выйти из проекта строительства ТРК на месте кинотеатра «Юбилейный». По условиям договора, компания не имела права на такие действия, а потому в администрации пообещали провести расследование инцидента. 

В издании уточнили, что инвестор избавился от акционерной доли в долгострое в январе. Само строительство должны были завершить шесть лет назад, но руководство «Юбилейного» не знает даже приблизительной даты реализации инвестпроекта. 

Факт продажи доли подтвердил и гендиректор ООО «Солнечный круг» Александр Киреенков, однако ни владельца «Юбилейного», ни причины продажи доли он уточнять не стал. 

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Не смог назвать имя нового владельца и гендиректор АО «Киноконцертный комплекс Юбилейный» Евгений Древаль, он объяснил, что ему недоступны сведения из реестра акционеров и состав участников АО. 

Тем временем, по данным издания, во время судебной тяжбы «Солнечного круга» с городскими властями в августе этого года, инвестор взял на себя обязательства по завершению объекта. Суд также отметил, что у инвестора была противоречивая позиция относительно завершения реконструкции и наличия у него денежных средств. 

Пока Древаль сообщает, что строительство продолжается, но прояснить ситуацию с данными о владельце так и не удалось. 

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