До середины декабря планируется завершить строительство детсада в ЗЖМ. Учреждение рассчитано на 110 воспитанников.
Строительство еще одной дошкольной организации завершится до 25 декабря. Работы идут в микрорайоне Левенцовский.
Кроме того, к Новому году достроят школу на 600 мест на улице Огородной в Батайске. А в Сальске на улице Чернышевского есть риск срыва сроков на стройплощадке детского сада.
Эта информация прозвучала на совещании, которое провел замгубернатора Владимир Окунев.
Ранее в Ростове-на-Дону утвердили цены на посещение детских садов.