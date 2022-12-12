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В Ростове в 2022 году завершится строительство детских садов в Левенцовском и ЗЖМ

Сегодня, 14:44
Фото: donland.ru
В Ростове в 2022 году завершится строительство детских садов в Левенцовском и ЗЖМ
В Ростове-на-Дону походит к концу строительство ряда детских садов, сообщили в правительстве региона.

До середины декабря планируется завершить строительство детсада в ЗЖМ. Учреждение рассчитано на 110 воспитанников.

Строительство еще одной дошкольной организации завершится до 25 декабря. Работы идут в микрорайоне Левенцовский.

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Кроме того, к Новому году достроят школу на 600 мест на улице Огородной в Батайске. А в Сальске на улице Чернышевского есть риск срыва сроков на стройплощадке детского сада. 

Эта информация прозвучала на совещании, которое провел замгубернатора Владимир Окунев. 

Ранее в Ростове-на-Дону утвердили цены на посещение детских садов. 

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