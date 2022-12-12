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В Ростовской области посадили подбитый украинскими ПВО российский самолет

Сегодня, 07:44
Фото: mil.ru
В Ростовской области посадили подбитый украинской ПВО самолет
В Ростовской области летчику удалось посадить самолет, который, по информации СМИ, был подбит украинской ПВО.

Readovka пишет, что во время возвращения с задания был подбит самолет Су-25. У него якобы отказали гидросистемы и электрооборудование.

«Кроме того, не сработал выпуск шасси, из-за чего пилоту нужно было катапультироваться. Но он принял решение попробовать добраться до аэродрома в Морозовске», — сказано в сообщении.

В Ростовской области посадили подбитый украинской ПВО самолет
Видео: ТГ канал Readovka
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Отмечается, что самолет успешно посадили на полосу. Пилот не пострадал. 

Официальной информации о случившемся не было, они уточняется.

Ранее эксперт Евгений Михайлов сообщил, как Ростовская область защищается от беспилотников Украины. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.

 

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