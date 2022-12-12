Readovka пишет, что во время возвращения с задания был подбит самолет Су-25. У него якобы отказали гидросистемы и электрооборудование.
«Кроме того, не сработал выпуск шасси, из-за чего пилоту нужно было катапультироваться. Но он принял решение попробовать добраться до аэродрома в Морозовске», — сказано в сообщении.
Отмечается, что самолет успешно посадили на полосу. Пилот не пострадал.
Официальной информации о случившемся не было, они уточняется.
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