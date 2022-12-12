Синоптики предупредили, что во вторник, 12 декабря, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с обильными осадками и ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +6 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.
Все это будет сопровождаться густым туманом в темное время суток и утром, дождями, снегопадом и гололедицей на дорогах отдельных муниципалитетов.
Жителей Ростовской области просят проявить осторожность и постараться избегать деревьев и линий электропередач с налипшим мокрым снегом, поскольку существует риск их обрушения или обрыва. Также автомобилистам и пешеходам следует строго соблюдать ПДД, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий на скользких дорогах.