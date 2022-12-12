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В Ростовской области прогнозируют дождь, гололед и снег 13 декабря

Сегодня, 18:28
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий с обильными осадками, ветром, мокрым снегом, дождем и гололедицей во вторник, 13 декабря, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.
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Погода

Синоптики предупредили, что во вторник, 12 декабря, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с обильными осадками и ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +6 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.  

Все это будет сопровождаться густым туманом в темное время суток и утром, дождями, снегопадом и гололедицей на дорогах отдельных муниципалитетов. 

В ближайшие часы Ростовскую область накроет мокрый снег и гололед
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Жителей Ростовской области просят проявить осторожность и постараться избегать деревьев и линий электропередач с налипшим мокрым снегом, поскольку существует риск их обрушения или обрыва. Также автомобилистам и пешеходам следует строго соблюдать ПДД, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий на скользких дорогах. 

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