Синоптики предупредили, что во вторник, 12 декабря, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с обильными осадками и ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +6 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.