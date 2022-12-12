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В Ростовской области рождаемость в октябре 2022 года упала почти на 17%

Сегодня, 09:59
Фото: Melimama / wikimedia.org
В Ростовской области рождаемость в октябре 2022 года упала почти на 17%
В Ростовской области в октябре 2022 года по сравнению с таким же периодом 2021 года снизилась рождаемость, сообщает Росстат.

В 2022 году за месяц родились 2610 детей, в прошлом году этот показатель составил 3,1 тысячи. Получается, что рождаемость упала на 16,6%.

Добавим, что в октябре 2022 года умерли 4726 человек в регионе. За октябрь прошлого года скончались 8,2 тысячи граждан. 

В целом по России рождаемость упала на 10,7%. Всего на свет появились 107,2 тысячи детей.

На 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 году
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Согласно статистике, в СКФО рождаемость снизилась за год на 13,9%.

Ранее эксперты назвали причины демографических проблем в России. Они считают, что страну ждет падение в более глубокую демографическую яму. 



#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Рождаемость
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