В 2022 году за месяц родились 2610 детей, в прошлом году этот показатель составил 3,1 тысячи. Получается, что рождаемость упала на 16,6%.
Добавим, что в октябре 2022 года умерли 4726 человек в регионе. За октябрь прошлого года скончались 8,2 тысячи граждан.
В целом по России рождаемость упала на 10,7%. Всего на свет появились 107,2 тысячи детей.
Согласно статистике, в СКФО рождаемость снизилась за год на 13,9%.
Ранее эксперты назвали причины демографических проблем в России. Они считают, что страну ждет падение в более глубокую демографическую яму.