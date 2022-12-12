Telegram-канал Don Mash в понедельник, 12 декабря, сообщил, что в Ростовской области от отека легких погибла несовершеннолетняя жительница Персиановки.
Девушку обнаружили в общежитии на улице Мичурина, смерть наступила в результате отравления газом, который студентка вдыхала из баллончика для заправки походных грелок.
Сама первокурсница обучалась в Дон ГАУ и готовилась стать ветеринаром, ее характеризуют как общительную и неконфликтную девушку. Официального подтверждения происшествия пока не поступало, информация уточняется.
Ранее в Ростове семья с детьми отравилась угарным газом.