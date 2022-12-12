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В Ростовской области студентка-ветеринар умерла, надышавшись газом для горелки

Сегодня, 13:23
Фото: Mikael Korpela/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростовской области студентка-ветеринар умерла
В Ростовской области 17-летняя первокурсница погибла, надышавшись газа для заправки походных горелок.

Telegram-канал Don Mash в понедельник, 12 декабря, сообщил, что в Ростовской области от отека легких погибла несовершеннолетняя жительница Персиановки. 

Девушку обнаружили в общежитии на улице Мичурина, смерть наступила в результате отравления газом, который студентка вдыхала из баллончика для заправки походных грелок. 

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Сама первокурсница обучалась в Дон ГАУ и готовилась стать ветеринаром, ее характеризуют как общительную и неконфликтную девушку. Официального подтверждения происшествия пока не поступало, информация уточняется. 

Ранее в Ростове семья с детьми отравилась угарным газом.

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