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В Ростовской области ветерану СВО Щедракову вынесли приговор из-за смертельного ДТП

Сегодня, 09:11
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области ветерану СВО Щедракову вынесли приговор из-за смертельного ДТП
В Ростовской области огласили приговор ветерану боевых действий за смертельную аварию, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Военнослужащий Максим Щедраков ехал на машине по дороге Шахты — Раздорская и не справился с управлением. Он выехал на встречку, где врезался в «Ладу Гранта».

Водитель «Лады» скончался на месте происшествия, его пассажирка умерла по дороге в больницу. Кроме того, пострадали еще два человека.

Тогда возбудили уголовное дело, Щедраков признал вину. Суд учел его участие в специальных военных операциях.

Фигуранта приговорили к четырем годам заключения, этот срок он проведет в колонии-поселении. Также в пользу потерпевших взыскали 1,4 миллиона рублей.

До этого в аварии погиб отец четверых детей Савченко и его 7-летний сын из города Шахты.

#Илья Протвинов#Дтп#Суд#Приговор#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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