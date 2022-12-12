Военнослужащий Максим Щедраков ехал на машине по дороге Шахты — Раздорская и не справился с управлением. Он выехал на встречку, где врезался в «Ладу Гранта».
Водитель «Лады» скончался на месте происшествия, его пассажирка умерла по дороге в больницу. Кроме того, пострадали еще два человека.
Тогда возбудили уголовное дело, Щедраков признал вину. Суд учел его участие в специальных военных операциях.
Фигуранта приговорили к четырем годам заключения, этот срок он проведет в колонии-поселении. Также в пользу потерпевших взыскали 1,4 миллиона рублей.
До этого в аварии погиб отец четверых детей Савченко и его 7-летний сын из города Шахты.