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В Ростовской области водитель без прав устроил аварию с четырьмя пострадавшими

Сегодня, 15:02
Фото: ГИБДД РО
Авария в Волгодонске
В Волгодонске водитель без прав врезался в другую иномарку и в фасад продуктового магазина, пострадали четыре человека, подробностями поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

В понедельник, 12 декабря, в 04.50 мск в Волгодонске на улице Морской, 124 произошла авария с участием двух автомобилей. 33-летний водитель без прав, который был за рулем Renault Megane III, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и въехал в малотоннажный микроавтобус Hyundai H-1. 

После этого оба автомобиля вышли из-под контроля водителей, Hyundai H-1 снес металлическую ограду, а Renault Megane III въехал в фасад продуктового магазина.  

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В итоге аварии пострадали водитель и женщина-пассажир в автомобиле Renault, а в Hyundai пострадали два пассажира —  57-летняя женщина и 89-летний мужчина. Они получили разовую помощь медиков.  

Теперь в отношении водителя легкового автомобиля возбудили расследование, обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее ветерана СВО приговорили к четырем годам заключения из-за смертельного ДТП.

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