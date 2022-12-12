В понедельник, 12 декабря, в 04.50 мск в Волгодонске на улице Морской, 124 произошла авария с участием двух автомобилей. 33-летний водитель без прав, который был за рулем Renault Megane III, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и въехал в малотоннажный микроавтобус Hyundai H-1.
После этого оба автомобиля вышли из-под контроля водителей, Hyundai H-1 снес металлическую ограду, а Renault Megane III въехал в фасад продуктового магазина.
В итоге аварии пострадали водитель и женщина-пассажир в автомобиле Renault, а в Hyundai пострадали два пассажира — 57-летняя женщина и 89-летний мужчина. Они получили разовую помощь медиков.
Теперь в отношении водителя легкового автомобиля возбудили расследование, обстоятельства аварии выясняются.
Ранее ветерана СВО приговорили к четырем годам заключения из-за смертельного ДТП.