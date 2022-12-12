В понедельник, 12 декабря, в 04.50 мск в Волгодонске на улице Морской, 124 произошла авария с участием двух автомобилей. 33-летний водитель без прав, который был за рулем Renault Megane III, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и въехал в малотоннажный микроавтобус Hyundai H-1.