На поиски злоумышленника отправились сотрудники угрозыска, которые задержали мужчину средних лет, ранее судимого за мошенничество. Задержанный объяснил, что давно заметил одинокую пенсионерку и решил воспользоваться случаем, чтобы обокрасть ее. Полиция вернула женщине часть похищенного, а в отношении лжеврача завели дело о краже. Мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.