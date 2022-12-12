В отдел полиции № 3 Таганрога обратилась 84-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой кражи.
Пенсионерка рассказала, что к ней в дом пришел неизвестный, который представился врачом и предложил провести физиотерапию, убедив женщину, что это предписание ее лечащего врача. Мужчина провел процедуру и ушел, а после потерпевшая заметила, что лишилась 100 тысяч рублей.
На поиски злоумышленника отправились сотрудники угрозыска, которые задержали мужчину средних лет, ранее судимого за мошенничество. Задержанный объяснил, что давно заметил одинокую пенсионерку и решил воспользоваться случаем, чтобы обокрасть ее. Полиция вернула женщине часть похищенного, а в отношении лжеврача завели дело о краже. Мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.
Ранее житель Ростовской области доверился мошенникам и взял в кредит 600 тысяч рублей, чтобы погасить несуществующий долг.