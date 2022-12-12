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В Таганроге лжеврач выкрал у пенсионерки 100 тысяч рублей во время физиотерапии

Сегодня, 15:29
Фото: pxhere.com
В Таганроге мошенник прикинулся врачом, чтобы обокрасть пенсионерку
В Таганроге пожилую женщину обманул мошенник, представившийся врачом, он похитил у нее 100 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

В отдел полиции № 3 Таганрога обратилась 84-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой кражи. 

Пенсионерка рассказала, что к ней в дом пришел неизвестный, который представился врачом и предложил провести физиотерапию, убедив женщину, что это предписание ее лечащего врача. Мужчина провел процедуру и ушел, а после потерпевшая заметила, что лишилась 100 тысяч рублей. 

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На поиски злоумышленника отправились сотрудники угрозыска, которые задержали мужчину средних лет, ранее судимого за мошенничество. Задержанный объяснил, что давно заметил одинокую пенсионерку и решил воспользоваться случаем, чтобы обокрасть ее. Полиция вернула женщине часть похищенного, а в отношении лжеврача завели дело о краже. Мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. 

Ранее житель Ростовской области доверился мошенникам и взял в кредит 600 тысяч рублей, чтобы погасить несуществующий долг.

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