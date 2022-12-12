Стоимость контракта составит до 2,4 миллиона рублей, подрядчик станет известен 14 декабря. Поставлять цветы придется в течение 2023 года.
Так, власти приобретут 347 цветов по 100 рублей и 95 - по 2,5 тысячи. Кроме того, закупят 80 букетов по 7,9 тысячи рублей и 200 - по 7,2 тысячи.
Есть определенные требования к самим букетам, самые дешевые будут состоять из красной гвоздики. А в самом дорогом окажется 51 роза, вез такого букета, по условиям контракта, не должен превышать трех килограммов.
Вес одного букета должен быть не более трех килограммов. Доставлять их придется, в том числе, в праздники.
Ранее ростовчане потребовали убрать ларек с цветами, перекрывший обзор с остановки на Ленина.