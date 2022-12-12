Воробьев: В МО льготы для семей мобилизованных теперь действуют и на кадровых военных

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в Московской области располагается множество воинских частей. Тысячи жителей МО сейчас выполняют свои воинские обязанности. Власти Подмосковья утвердили ряд мер поддержки, включая осуществление выплат и выдачу обмундирования. Такая помощь была оказана крайне своевременно. Однако при взаимодействии с женами офицеров региональное правительство заметило, что такие льготы на детсады, школьные обеды и кружки не коснулись семей кадровых военных. Решено было исправить данное упущение — согласно новым правилам, семьи кадровых военных получат такую дополнительную поддержку. Как сообщает newizv.ru, глава Подмосковья также отдельно прокомментировал пользу от общения с населением и отметил, что от граждан поступает все больше положительных откликов о работе региональных властей.
Детям кадровых военных, которые посещают школу, с настоящего момента положено бесплатное питание, также они смогут на бесплатной основе посещать секции, кружки, группы продленного дня. Льготы распространяются и на детей дошкольного возраста — теперь их начнут зачислять в детсады без очереди, также их родителям не понадобится платить за посещение детского сада. А учащимся колледжей МО из семей военных положены бесплатные обеды.
Помимо этого, для ближайших родственников россиян, участвующих в военной спецоперации, открыты 60 центров помощи. Подобрать самый удобно расположенный центр можно на сайте. Они функционируют во всех муниципалитетах Подмосковья.
В каждом центре обратившихся принимают социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Клиентам таких учреждений доступно множество услуг, в том числе психологическая помощь, юридические консультации, поддержка при оформлении документов. Посредством обращения в данные центры можно устроить дошкольников в детсад вне очереди, получить всю необходимую информацию о других положенных льготах.