Воробьев: В МО льготы для семей мобилизованных теперь действуют и на кадровых военных

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в Московской области располагается множество воинских частей. Тысячи жителей МО сейчас выполняют свои воинские обязанности. Власти Подмосковья утвердили ряд мер поддержки, включая осуществление выплат и выдачу обмундирования. Такая помощь была оказана крайне своевременно. Однако при взаимодействии с женами офицеров региональное правительство заметило, что такие льготы на детсады, школьные обеды и кружки не коснулись семей кадровых военных. Решено было исправить данное упущение — согласно новым правилам, семьи кадровых военных получат такую дополнительную поддержку. Как сообщает newizv.ru, глава Подмосковья также отдельно прокомментировал пользу от общения с населением и отметил, что от граждан поступает все больше положительных откликов о работе региональных властей.