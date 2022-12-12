rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Врач рассказал, во сколько в Ростове обоходятся услуги суррогатной мамы

Сегодня, 20:38
Фото: unsplash
Врач рассказал, во сколько в Ростове обоходятся услуги суррогатной мамы
Услуги суррогатного материнства стоят не дешево. Люди продавали квартиры для того, чтобы получить желаемое, сообщил корреспонденту RostovGazeta врач, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам врача, услуги суррогатного материнства в Ростове не пользуются массовым спросом. Это обусловлено тем, что к услугам суррогатной матери прибегают в самую последнюю очередь. Тогда, когда все остальные методы лечения опробованы.

«Существует великое множество вспомогательных репродуктивных технологий. И большинство людей, которым не получается зачать малыша, удается вылечить», - отмечает доктор.

В России планируют изменить порядок регистрации детей от суррогатных матерей
Узнать подробнее

Стоимость услуг суррогатного материнства включает в себя медицинские процедуры и оплату сурмаме. Порядка 1,5 миллиона рублей потребуется только на проведение оплодотворения и внедрения плодного яйца. От одного до двух миллионов рублей  составит оплата суррогатной маме. 

Подробнее в материале: «За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове

«За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
Российские суды отказали в передаче детей от суррогатной матери политику с ФилиппинРостовский юрист разъяснил закон о запрете суррогатных услуг для иностранцевУченые: суррогатные дети имеют сильную иммунную систему
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Здравоохранение
Подпишитесь
Не заикрились: в Ростовской области растут цены на красную икру и падает рождаемость
Сегодня, 15:05
«За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове
Сегодня, 11:30
«Бомжи и поджоги»: эксперт рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова
Сегодня, 09:41
Дожди со снегом прогнозируют на этой неделе в Ростовской области с 13 декабря
Сегодня, 08:43
В Ростове перед Новым годом подорожали картофель, красная икра и овощи
Сегодня, 07:47
Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад
Вчера, 20:00