По словам врача, услуги суррогатного материнства в Ростове не пользуются массовым спросом. Это обусловлено тем, что к услугам суррогатной матери прибегают в самую последнюю очередь. Тогда, когда все остальные методы лечения опробованы.
«Существует великое множество вспомогательных репродуктивных технологий. И большинство людей, которым не получается зачать малыша, удается вылечить», - отмечает доктор.
Стоимость услуг суррогатного материнства включает в себя медицинские процедуры и оплату сурмаме. Порядка 1,5 миллиона рублей потребуется только на проведение оплодотворения и внедрения плодного яйца. От одного до двух миллионов рублей составит оплата суррогатной маме.
Подробнее в материале: «За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове