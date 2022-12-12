Напомним, что заключенный Николай Новиков находится сегодня в МОТБ-19. По словам родных, у него страшный диагноз — тяжелая форма рака с метастазами. Это заболевание предполагает освобождение из под стражи. Однако в МОТБ-19, по словам родственников осужденного, делается все возможное для опровержения этого диагноза.