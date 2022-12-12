Напомним, что заключенный Николай Новиков находится сегодня в МОТБ-19. По словам родных, у него страшный диагноз — тяжелая форма рака с метастазами. Это заболевание предполагает освобождение из под стражи. Однако в МОТБ-19, по словам родственников осужденного, делается все возможное для опровержения этого диагноза.
В частности, проведенная ядерная томограмма, показала, что Николай Новиков якобы «абсолютно здоров». Зять Новикова Алексей Глинских полагает, что из-за такого результата исследования, с заключенного снимут группу инвалидности. И оставят тяжелобольного человека, остро нуждающегося в лечении, отбывать срок.
Сегодня Алексей поехал с тещей в больницу Таганрога. От происходящих событий у жены Николая Новикова начались проблемы с сердцем, несмотря на проведенные операции. Поэтому в ростовский онкодиспансер, куда на медкомиссию должны привезти заключенного Новикова, по просьбе родных осужденного, отправился журналист Игорь Хорошилов.
«Доктор сказал, что хорошо помнит диагноз Николая Новикова. Поэтому подделать результаты медкомиссии не получится, несмотря на результаты ядерной томограммы», — подчеркивает Игорь Хорошилов.
Алексей Глинских вспоминает, что когда в ноябре его тестя привозили в онкодиспансер на подтверждение диагноза, этот же врач поругался с докторами МОТБ-19, не понимая, на каком основании в местах лишения свободы удерживают тяжелобольного раком пациента с метастазами.
Собеседники узнали, что выносящая основной вердикт медкомиссия онкодиспансера будет состоять из пяти докторов.
«Соберется консилиум врачей. Фальсификация будет невозможна. Ведь в составе комиссии будут „светилы“, которые знают про уголовную ответственность, и просто так не поставят свою подпись», — делится мнением журналист.
Главврач «Онкодиспансера» Евгений Глумов отказался обсуждать ситуацию с корреспондентом RostovGazeta.
«Факт за обращением медицинской помощи является охраняемой законом тайной. Я не имею права это обсуждать», — подчеркнул Евгений Глумов.
Напомним, что ранее редакция RostovGazeta направляла официальный запрос и в ГУФСИН. На момент публикации материала ответ не получен. Информация уточняется.
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