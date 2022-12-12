Все бойцы получают единовременную помощь от региона в размере 150 тысяч рублей. Деньги зачисляют на карту военнослужащего.
Еще 195 тысяч рублей перечислит государство также в качестве помощи. Так как с военнослужащими подписывают контракт, то ему положена и заработная плата.
Говорилось и о премиях, которые выдают за успешное выполнение боевых задач.
Минимальная сумма, которую получают военнослужащие, составляет 195 тысяч рублей. Она состоит из социальной выплаты и денежного довольствия, зависящего от оклада по воинской должности, воинскому званию и выслуги лет.
К примеру, зарплата рядового в должности стрелка составляет 195 тысяч рублей. Если военнослужащий является сержантом или офицером, то зарплата будет еще больше.
В Заксобрании региона рассказывали, что тяжело раненые мобилизованные могут рассчитывать на материальную компенсацию в размере до 3,8 миллиона рублей. Деньги перечисляют из областного бюджета, а также переводит Минобороны РФ.
Кроме того, предусмотрены выплаты, если человек стал инвалидом.
Все деньги мобилизованным приходят на банковскую карту с 10 по 20 число каждый месяц. Их перечисляют за предыдущий месяц службы.
К примеру, если боец отслужил с 1 по 31 октября, то деньги за этот период ему придут с 10 по 20 ноября. Минимальная сумма выплаты составит 195 тысяч рублей, но это за полный месяц.
Деньги за военнослужащего могут получать его родственники, но бойцу для этого нужно оформить доверенность. Есть также возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий.
В России запретили увольнять мобилизованных, поэтому работодатель должен сохранить рабочие места. С военнослужащим приостанавливают трудовой договор, чтобы они после возвращения домой смогли снова приступить к свои обязанностям.
Поэтому все граждане, которых коснулась частичная мобилизация, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.
Семьи резервистов в Ростовской области освободили от уплаты налога транспортного до конца 2023 года. Об этом рассказывал губернатор Василий Голубев.
В Ростове-на-Дону семьи мобилизованных больше не платят за посещение детского сада.
Неравнодушными оказались и обычные граждане, которые перечисляют деньги на помощь тем, кого коснулась частичная мобилизация. Добровольные пожертвования поступают на счет специального фонда. Ранее удалось собрать более 530 миллионов рублей.
Для бойцов закупают экипировку и необходимые им вещи, после чего доставляют в части.
Семьям военнослужащих помогают разносторонне, в том числе в бытовых вопросах. Например, если что-то надо сделать по дому.
Мобилизационная кампания началась 21 сентября, о ней сообщили президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Они заявили о планах набрать 300 тысяч человек, которые будут выполнять боевые задачи в рамках спецоперации.
Но брали не всех, а в первую очередь тех, кто уже служил или успел получить боевой опыт. Также важна была военно-учетная специальность человека.
У каждого региона было свое мобилизационное задание, поэтому кто-то выполнил его раньше, а кто-то позже. Так, власти Ростовской области заявляли в начале октября, что им удалось набрать необходимое количество человек.
Правда на этом все не закончилось, так как людям продолжили приходить повестки. Оказалось, что область получила новое мобилизационное задание. Но это была не вторая волна, а набирали в рамках тех же 300 тысяч человек.
В целом часть регионов позже успела отчитаться об окончании призыва и тогда власти сосредоточили силы на помощи мобилизованным. Они закупали и отвозили им экипировку и вводили новые меры поддержки.
Бойцы не сразу попадают в зону СВО, несмотря на то, что они ранее служили. Для них организовали специальную подготовку, на полигонах им показали тактики ведения боя, научили обращаться с оружием и дали теоретические знания.
Мобилизационная кампания завершилась 28 октября, когда Шойгу доложил президенту о наборе необходимого количества человек. Тогда министр заявил, что оповещение граждан прекратили.
При этом удалось набрать более 300 тысяч человек, так как оказалось много добровольцев. Они пришли в военкоматы без получения повесток.
С тех пор действительно прекратилась рассылка повесток.
А в декабре президент встретился с членами СПЧ и затронул тему спецоперации. Он рассказал, что в зоне спецоперации сейчас находятся 150 тысяч человек из набранных 300 тысяч.
Из этих 150 тысяч - около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные - на вторых-третьих рубежах. Они выполняют функции войск территориальной обороны, или проходят допподготовку.
Остальные мобилизованные проходят обучение, в том числе на полигонах.
Глава государства Владимир Путин на встрече с членами совета по правам человека при президенте РФ рассказал, что спецоперация может стать длительным процессом. Но пока более точных сроков не раскрывается.