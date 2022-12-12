Wink подкинет в декабре новинки с «Шифром»

В список декабрьских новинок видеосервис включил самые разные жанры — от драм и триллеров до байопиков и семейных мультиков.
Киноафишу новинок открывает французская артхаусная драма «Вихрь» (16+) от культового режиссера Гаспара Ноэ. Это тонкая философская история о стареющей интеллигентной семейной паре. Луи (в его роли выступает другой знаменитый режиссер — Дарио Ардженто) и Элль (Франсуаза Лебрун) вынуждены каждый день бороться со стремительно прогрессирующей деменцией. Фишка картины — разделенный надвое экран, где бывший кинокритик и его жена (в прошлом врач-психиатр) по отдельности забывают все больше деталей своей жизни. И каждый день они начинают как будто бы заново. Фильм уже доступен в видеосервисе Wink.
Герой фильма «Бандит» (18+), наоборот, осознанно начинает новую жизнь с нуля, поскольку в его прошлой жизни сплошной криминал и даже побег из тюрьмы. История списана с натуры: Гилберт Галван-младший (его играет Джош Дюамель) — реальный человек, известный как Летающий бандит (свои преступления он совершал, перелетая с места на место на самолете). Даже сменив после побега имя и женившись, Гилберт так и не смог жить честно. В картине также снялся Мэл Гибсон (прототипом его героя стал скупщик краденого Томми Крейг). Фильм уже доступен для просмотра.
Тему невыдуманных криминальных историй продолжит российский детективный сериал «Шифр» (16+). В его основе заложен сюжет британского мини-сериала «Код убийства». В отечественной версии главные героини — бывшие военные разведчицы. Опытные дешифровшицы Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) в очередной раз помогают полковнику МУР Проскурину (Сергей Пускепалис) распутывать особо сложные дела. Действие происходит в 1956 году, в сериале очень аккуратно и достоверно показаны детали оттепельной жизни страны. Зрителям Wink уже доступны все три сезона картины.
Актуальную тему ювенальной юстиции затрагивает российский сериал «Плакать нельзя» (16+). Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж, военный корреспондент, оказывается в плену в одной из горячих точек. Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После очередной ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы поместить в местную семью. В борьбе за сына Татьяне помогает русский эмигрант Алексей (Иван Янковской), которого когда-то так же разлучили с семьей. Получится ли у него на этот раз перебороть чужую систему семейных ценностей? Зрители Wink смогут увидеть этот фильм с 12 декабря.
«Черная гора» (16+) — неожиданный предновогодний триллер в стиле ретро. В санатории посреди карельских лесов молодые люди решили встретить новый год. На дворе канун 1979 года. Компания готовится к студенческому спектаклю, попутно молодые люди разбираются со своими неоднозначными романтическими чувствами. Внезапно, с появления местного кочегара Вити (Владимир Кузнецов) закулисные интриги приобретают кровавый оттенок. Витя (отчисленный студент истфака) считает себя потомком карельских шаманов. Он проводит кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы. Если вы готовы встретить Новый год «по-страшному», то сможете это сделать на Wink с 8 декабря.
Праздник станет ближе и веселее за просмотром мультипликационной классики. В декабре маленьким и большим зрителям Wink будут доступны полные коллекции любимых мультиков — «Барбоскины team» (0+), «Лунтик и его друзья» (0+), все части «Трех богатырей» (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю «Отель У овечек» (0+), от создателей «Трех котов». В своем старинном особняке дружная семья овечек открыла отель. Овечка Белла и ее старший брат в свободное время помогают родителям в отеле, а в напарниках у семейки — добрый волк. Каждый день в отеле полон занятных и комичных историй.
Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.
ПАО «Ростелеком» Реклама 18+
erid: LjN8K5Lgd