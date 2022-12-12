Wink подкинет в декабре новинки с «Шифром»

Актуальную тему ювенальной юстиции затрагивает российский сериал «Плакать нельзя» (16+). Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж, военный корреспондент, оказывается в плену в одной из горячих точек. Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После очередной ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы поместить в местную семью. В борьбе за сына Татьяне помогает русский эмигрант Алексей (Иван Янковской), которого когда-то так же разлучили с семьей. Получится ли у него на этот раз перебороть чужую систему семейных ценностей? Зрители Wink смогут увидеть этот фильм с 12 декабря.