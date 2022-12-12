Сатторов признал свою вину и попытался смягчить наказание — купил имущество для новочеркасского центра помощи детям. Суд согласился, что этот поступок смягчает вину военнослужащего, однако отягчающее обстоятельство в виде алкогольного опьянения оказалось весомей при вынесении приговора.