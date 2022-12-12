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За пьяное избиение сослуживца в Новочеркасске Мухамадали Сатторова отправили в дисбат

Сегодня, 10:29
Фото: mil.ru
За избиение сослуживца военнослужащего отправили в дисбат в Ростовской области
Военный в Ростовской области получил наказание за избиение сослуживца, рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор Мухамадали Сатторову. Он попал на скамью подсудимых за избиение сослуживца. Тот отказался дать ему зажигалку.

Инцидент произошел 3 июня этого года. Сатторов находился в состоянии алкогольного опьянения. Избил сослуживца он прямо на глазах свидетелей на центральном проходе казармы. Пострадавший получил закрытый перелом нижней челюсти со смещением отломков.

Сатторов признал свою вину и попытался смягчить наказание — купил имущество для новочеркасского центра помощи детям. Суд согласился, что этот поступок смягчает вину военнослужащего, однако отягчающее обстоятельство в виде алкогольного опьянения оказалось весомей при вынесении приговора.

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Военного признали виновным и назначили наказание в виде отправки в дисциплинарный батальон на шесть месяцев.

Ранее трех срочников в Ростовской области отправили в колонию за вымогательство и избиения.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Суд
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