Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор Мухамадали Сатторову. Он попал на скамью подсудимых за избиение сослуживца. Тот отказался дать ему зажигалку.
Инцидент произошел 3 июня этого года. Сатторов находился в состоянии алкогольного опьянения. Избил сослуживца он прямо на глазах свидетелей на центральном проходе казармы. Пострадавший получил закрытый перелом нижней челюсти со смещением отломков.
Сатторов признал свою вину и попытался смягчить наказание — купил имущество для новочеркасского центра помощи детям. Суд согласился, что этот поступок смягчает вину военнослужащего, однако отягчающее обстоятельство в виде алкогольного опьянения оказалось весомей при вынесении приговора.
Военного признали виновным и назначили наказание в виде отправки в дисциплинарный батальон на шесть месяцев.
Ранее трех срочников в Ростовской области отправили в колонию за вымогательство и избиения.