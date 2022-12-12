По словам ростовских врачей, Россия занимает второе место в мире по суррогатному материнству. Однако если с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в стране ежегодно рождается порядка 150-200 тысяч детей, то с помощью суррогатного материнства на свет появляется лишь 22-25 тысяч деток. В целом доля суррогатных услуг на рынке репродуктивных технологий очень невелика. По оценкам специалистов, она составляет порядка 2-3%.