Что происходит на рынке суррогатного материнства в Ростове, во сколько обходятся услуги сурмамы, и каково мнение врачей по этому вопросу — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Новый закон
По словам ростовских врачей, Россия занимает второе место в мире по суррогатному материнству. Однако если с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в стране ежегодно рождается порядка 150-200 тысяч детей, то с помощью суррогатного материнства на свет появляется лишь 22-25 тысяч деток. В целом доля суррогатных услуг на рынке репродуктивных технологий очень невелика. По оценкам специалистов, она составляет порядка 2-3%.
«Во многом это обусловлено тем, что существует великое множество вспомогательных репродуктивных технологий. Большинство людей, у которых не получается зачать ребенка, удается вылечить. Женщины становятся способными к рождению малыша. Суррогатное материнство используется в самом последнем случае, когда все другие пути уже пройдены», - подчеркивает врач, попросивший скрыть свое имя.
В некоторых странах суррогатное материнство запрещено на законодательном уровне.
«А, например, в Китае оно не запрещено, но законодательно не обеспечено», - разъясняет медик.
Именно поэтому, убеждены доктора, многими клиентами Центров суррогатного материнства в России прежде были граждане зарубежных стран - Германии, Франции, Австрии, Прибалтики.
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который запрещает иностранным гражданам пользоваться институтом суррогатного материнства в России.
«И это абсолютно правильно, - сходятся во мнении опрошенные RostovGazeta ростовские врачи. - Обойдутся иностранцы без наших суррогатных услуг».
Такое мнение медики объясняют развитием недопустимого в России «зарубежного криминала» в секторе суррогатного материнства.
Дорогая услуга
В Ростове тема суррогатного материнства максимально закрыта. Те, кто воспользовался услугами суррогатных матерей, как и сами суррогатные матери, категорически отказались от беседы с корреспондентом RostovGazeta. Не захотела говорить о суррогатном материнстве и руководитель Центра репродукции человека и ЭКО в Ростове.
«Я занята. Теперь по мобильному телефону говорю», - в очередной раз уже в конце рабочего дня отказалась от общения руководитель Центра Карина Юрьевна.
Тем не менее на условии анонимности ростовские врачи отмечают высокую стоимость суррогатного материнства.
«Я общался с людьми, которые рассматривали возможности суррогатного материнства. Люди, которые не могут иметь детей - одержимы идеей. Они готовы идти на любые траты лишь бы осуществить свое желание», - отмечает спикер.
По его словам, раскошелится на услуги суррогатного материнства, придется максимально. Порядка 1, 5 миллиона рублей потребуется только на проведение оплодотворения и внедрения плодного яйца. А еще предстоит заплатить и сурмаме.
На специализированных сайтах суррогатные мамы из Ростова активно рекламируют свои предложения. Их стоимость разнится в пределах миллиона. Самое дешевое предложение услуги - за один миллион рублей. Самое дорогое достигает двух миллионов.
При этом обязательным условием сурмамы ставят ежемесячные выплаты от 30 тысяч рублей и еще дополнительно 30 тысяч рублей - на одежду.
При необходимости кесарева сечения или рождения двойни, сурмаме тоже придется доплатить от 200 тысяч рублей.
Специалисты Центров предупреждают, что на рождение малыша, особенно при осложнениях, может уйти до 600 тысяч рублей. Тем не менее, ростовским докторам известны случаи, когда люди продавали квартиры для того, чтобы воспользоваться услугами сурматеринства.
Прекрасный выход или инкубатор
Отношение к суррогатному материнству у каждого свое. Опрошенные корреспондентом RostovGaseta медики Ростова полностью поддерживают такой подход.
«Почему бы и нет? Когда люди хотят ребенка и физически не могут его родить, суррогатное материнство — это прекрасный выход», - рассказал редакции другой врач.
Однако церковь высказывается резко противоположно. Суррогатное материнство она считает унижением женщины, искажением понимания материнского долга и ущемлением человеческого достоинства. С точки зрения церкви, недопустимо рассматривать женщину, как инкубатор.
Аномалии или махинации
Ростовские доктора полагают, что суррогатное материнство учитывается не на 100%. По их оценкам, 10-15% деятельности на этом рынке не отображается в реестре.
В то же время специалисты Европейского Центра суррогатного материнства в Москве предупреждают о возможном мошенничестве на этом рынке услуг.
«Есть наблюдающиеся на протяжении нескольких лет в работе некоторых клиник необъяснимые аномалии - случайности, которые перерастают уже в своего рода закономерность», - говорится на официальном сайте Центра.
По данным центра, в числе случаев мошенничества нередки случаи, когда горе-врачи вместо эмбриона переносят сурмаме в катетере воздух, имитируя проведение медицинской процедуры. В некоторых клиниках эмбрион может попросту «потеряться», или якобы по ошибке подсаживают чужой эмбрион. Избежать этого поможет ряд простых советов.
В частности, врачи рекомендуют сразу покинуть клинику, которая скрывает от потенциальных родителей все контактные данные сурмамы. Ведь между «заказчиком» и суррогатной матерью обязательно должен заключаться договор — таково требование закона.
«В рамках закона, в сфере суррогатного материнства в России практически не существует конфликтных ситуаций - в законе максимально прописаны все процедуры. И если их соблюдать, то в 99, 9 % случаев все заканчивается благополучно», - резюмирует ростовский доктор.
Ранее RostovGazeta выясняла подробности нового законопроекта о суррогатном материнстве.