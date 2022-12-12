Фигурант занимал пост заведующего кафедрой стоматологии. Суд установил, что с 2018 по 2020 годы он за взятки принимал у студентов экзамены и зачеты.
При этом знания у учащихся не проверяли. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Октябрьский районный суд приговорил Мороза к 3,5 года заключения. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.
Напомним, что в Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза.