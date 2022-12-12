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Завкафедрой стоматологии медицинского вуза в Ростове-на-Дону осудили за взятки

Сегодня, 11:20
Фото: unsplash.com
Завкафедрой стоматологии медицинского вуза в Ростове-на-Дону осудили за взятки
В Ростове-на-Дону огласили приговор сотруднику «РостГМУ» Павлу Морозу за получение взяток, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант занимал пост заведующего кафедрой стоматологии. Суд установил, что с 2018 по 2020 годы он за взятки принимал у студентов экзамены и зачеты. 

При этом знания у учащихся не проверяли. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. 

В Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза
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Октябрьский районный суд приговорил Мороза к 3,5 года заключения. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

Напомним, что в Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза.

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