Заявки на участие в ежегодной премии "Агроинвестор года" принимают до 26 декабря

В этом году интерес к премии настолько высок, что оргкомитет решил продлить сроки приёма заявок до 26 декабря 2022 года. Все заявки требуют тщательной подготовки со стороны кандидатов и справедливой проверки экспертным советом премии. Продление срока подачи обеспечит соблюдение всех необходимых стандартов для включения заявителей в состав номинантов и их участия в премии.