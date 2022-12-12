Заявки на участие в ежегодной премии "Агроинвестор года" принимают до 26 декабря

Десятки предприятий аграрно-промышленного комплекса страны, от небольших крестьянско-фермерских хозяйств до градообразующих предприятий и компаний, уже отправили заявки на участие в национальной премии «Агроинвестор года — 2022».Об этом пишет NewsNN.ru.
В этом году интерес к премии настолько высок, что оргкомитет решил продлить сроки приёма заявок до 26 декабря 2022 года. Все заявки требуют тщательной подготовки со стороны кандидатов и справедливой проверки экспертным советом премии. Продление срока подачи обеспечит соблюдение всех необходимых стандартов для включения заявителей в состав номинантов и их участия в премии.
Заявки принимаются в номинациях «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально ответственная инициатива».
Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» определят лучшие практики, проекты и достижения лидеров сельскохозяйственной отрасли по итогам работы в 2022 году. Премия позволяет назвать лучших бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, работающих в России, профессионализм которых содействует успешному развитию бизнес-среды.
Шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2022» опубликуют 13 января 2023 года. Партнерами премии «Агроинвестор года — 2022» стали «Деметра-Холдинг» и АККОР. Информационный партнер – медиахолдинг 1MI.