rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Заявки на участие в ежегодной премии "Агроинвестор года" принимают до 26 декабря

Сегодня, 18:44
Журнал «Агроинвестор» сообщил о продлении срока приема заявок для участия в III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022» до 26 декабря 2022 года.

Десятки предприятий аграрно-промышленного комплекса страны, от небольших крестьянско-фермерских хозяйств до градообразующих предприятий и компаний, уже отправили заявки на участие в национальной премии «Агроинвестор года — 2022».Об этом пишет NewsNN.ru.

В этом году интерес к премии настолько высок, что оргкомитет решил продлить сроки приёма заявок до 26 декабря 2022 года. Все заявки требуют тщательной подготовки со стороны кандидатов и справедливой проверки экспертным советом премии. Продление срока подачи обеспечит соблюдение всех необходимых стандартов для включения заявителей в состав номинантов и их участия в премии.

Заявки принимаются в номинациях «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально ответственная инициатива».

Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» определят лучшие практики, проекты и достижения лидеров сельскохозяйственной отрасли по итогам работы в 2022 году. Премия позволяет назвать лучших бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, работающих в России, профессионализм которых содействует успешному развитию бизнес-среды.

Шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2022» опубликуют 13 января 2023 года. Партнерами премии «Агроинвестор года — 2022» стали «Деметра-Холдинг» и АККОР. Информационный партнер – медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Не заикрились: в Ростовской области растут цены на красную икру и падает рождаемость
Сегодня, 15:05
«За семью замками»: как устроен рынок суррогатного материнства в Ростове
Сегодня, 11:30
«Бомжи и поджоги»: эксперт рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова
Сегодня, 09:41
Дожди со снегом прогнозируют на этой неделе в Ростовской области с 13 декабря
Сегодня, 08:43
В Ростове перед Новым годом подорожали картофель, красная икра и овощи
Сегодня, 07:47
Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад
Вчера, 20:00