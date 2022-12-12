Ростовчане жалуются на плохую работу общественного транспорта в районе ТЦ «Мега» в Аксае. Большой торговый центр работает до 21.00 мск. После его закрытия десятки сотрудников вынуждены ждать общественный транспорт по 30-40 минут. При этом ростовчане отмечают, что ждут «хоть какой-нибудь автобус», чтобы добраться в Ростов.