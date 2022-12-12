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Жители Ростова жалуются, что на дефицит автобусов вечером у ТЦ «Мега»

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
Жители Ростова жалуются, что на дефицит автобусов вечером у ТЦ «Мега»

Работники и посетители ТЦ «Мега» под Ростовом пожаловались, что не могут уехать домой

Ждать автобусы в Ростове из ТЦ «Мега» приходится по 30-40 минут, сообщили в соцсетях горожане.

Ростовчане жалуются на плохую работу общественного транспорта в районе ТЦ «Мега» в Аксае. Большой торговый центр работает до 21.00 мск. После его закрытия десятки сотрудников вынуждены ждать общественный транспорт по 30-40 минут. При этом ростовчане отмечают, что ждут «хоть какой-нибудь автобус», чтобы добраться в Ростов.

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На видео, прилагающемуся к посту, видно, что в очереди на автобус стоят десятки человек.

На плохую работу общественного транспорта регулярно жалуются и жители Левенцовки в Ростове. Они призывают увеличить количество автобусов, обслуживающих микрорайон.

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