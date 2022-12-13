Воздушная гавань не работает с февраля, теперь стало известно, что она не откроется до 21 декабря. Ограничения продлили и для ряда других аэропортов, в том числе в Анапе и Краснодаре.
Авиакомпании попросили организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам. За изменениями нужно следить на сайтах аэропортов.
О точных сроках открытия аэропорта в данный момент информации нет.
Добавим, что территорию старого аэропорта в Ростове планируют застроить. Здесь должны появиться два миллиона квадратных метров жилья, а также парк на 11 гектаров.