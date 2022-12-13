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Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не откроют до 21 декабря

Сегодня, 06:34
Фото: Mzximvs VdB/cc-by-sa-2.0. / flickr.com
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не откроют до 21 декабря
Расположенный в Ростове-на-Дону аэропорт Платов не возобновит работу в ближайшее время, сообщает Росавиация.

Воздушная гавань не работает с февраля, теперь стало известно, что она не откроется до 21 декабря. Ограничения продлили и для ряда других аэропортов, в том числе в Анапе и Краснодаре. 

Авиакомпании попросили организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам. За изменениями нужно следить на сайтах аэропортов.

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О точных сроках открытия аэропорта в данный момент информации нет. 

Добавим, что территорию старого аэропорта в Ростове планируют застроить. Здесь должны появиться два миллиона квадратных метров жилья, а также парк на 11 гектаров.

 

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#Илья Протвинов#Аэропорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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