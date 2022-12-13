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Более 1 тыс поросят из Ростовской области увидят Грузию и умрут

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI

Более 1000 убойных свиней отправили из Ростовской области в Грузию в декабре

Из Ростовской области в Грузию экспортировали более тысячи свиней, сообщает управление Россельхознадзора.

Ветеринарный контроль прошли 1047 убойных свиней. Эти мероприятия провели в период с 5 по 9 декабря. 

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«Все животные предназначены для экспорта. Они клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных болезней», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Россельхознадзор выдал разрешение на выезд.

Ранее около 11 тыс поросят погибли при пожаре на ферме в Ростовской области. Происшествие случилось в хуторе Гусев.

До этого гуляющее по городу семейство поросят удивило жителей Ростова.  Животные обшарили окрестности в поисках съестного, после чего ушли в поле.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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