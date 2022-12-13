Ветеринарный контроль прошли 1047 убойных свиней. Эти мероприятия провели в период с 5 по 9 декабря.
«Все животные предназначены для экспорта. Они клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных болезней», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Россельхознадзор выдал разрешение на выезд.
Ранее около 11 тыс поросят погибли при пожаре на ферме в Ростовской области. Происшествие случилось в хуторе Гусев.
До этого гуляющее по городу семейство поросят удивило жителей Ростова. Животные обшарили окрестности в поисках съестного, после чего ушли в поле.