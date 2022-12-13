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Более 500 деревьев высадят в ростовском парке «Дружба»

Сегодня, 08:23
Фото: donland.ru
Более 500 деревьев высадят в ростовском парке «Дружба»
В Ростове-на-Дону в парке «Дружба» продолжается реконструкция, в том числе проводятся работы по озеленению, сообщили в правительстве региона.

Ход работ проинспектировал губернатор Василий Голубев и пообщался с подрядчиком. Стало известно, что первые два этапа из трех будут завершены к сентябрю следующего года.

«В данный момент проводятся озеленительные работы. Предстоит высадить более 500 саженцев деревьев и пять тысяч кустарников», — отчитался подрядчик.

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Голубев уточнил, что все работы должны быть выполнены на отлично. Губернатор пообещал приехать сюда еще несколько раз и все проконтролировать.

Ранее появилась информация, что полностью благоустройство парка должно завершиться в 2024 году. До этого общественники заявили об угрозе вырубки 237 деревьев в парке «Дружба».

 

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