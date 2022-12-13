Ход работ проинспектировал губернатор Василий Голубев и пообщался с подрядчиком. Стало известно, что первые два этапа из трех будут завершены к сентябрю следующего года.
«В данный момент проводятся озеленительные работы. Предстоит высадить более 500 саженцев деревьев и пять тысяч кустарников», — отчитался подрядчик.
Голубев уточнил, что все работы должны быть выполнены на отлично. Губернатор пообещал приехать сюда еще несколько раз и все проконтролировать.
Ранее появилась информация, что полностью благоустройство парка должно завершиться в 2024 году. До этого общественники заявили об угрозе вырубки 237 деревьев в парке «Дружба».