Во вторник, 13 декабря, в управлении Россельхознадзора по ЮФО сообщили, что рядом с селом Новый Егорлык в Сальском районе обнаружили следы вируса птичьего гриппа у трупов домашней птицы.
Уже к вечеру на портале правительства Ростовской области появилось распоряжение о введении карантина по птичьему гриппу и установлении границ угрожаемый зоны, в которые попали села Екатериновка, Шаблиевка, поселки Манычстрой, Конезавод имени Буденного, Поливной, Новый Маныч, Рыбасово и Сальск, где также ввели зону наблюдения.
Теперь в этой зоне до снятия ограничений запрещены лечение и перемещение птицы, убой, сбор пуха и перьев птиц, ввоз и вывоз яиц, вывоз инвентаря, кормов и выгул птицы. Очаги заболевания будут ликвидированы.
Ранее часть Ростовской области оказалась на карантине из-за вспышки чумы свиней.