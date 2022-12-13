Уже к вечеру на портале правительства Ростовской области появилось распоряжение о введении карантина по птичьему гриппу и установлении границ угрожаемый зоны, в которые попали села Екатериновка, Шаблиевка, поселки Манычстрой, Конезавод имени Буденного, Поливной, Новый Маныч, Рыбасово и Сальск, где также ввели зону наблюдения.