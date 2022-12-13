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Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за птичьего гриппа

Сегодня, 18:02
Фото: pxhere.com
В Сальском районе Ростовской области ввели карантин из-за выявленного птичьего гриппа, распоряжение об ограничениях появилось на портале правительства.

Во вторник, 13 декабря, в управлении Россельхознадзора по ЮФО сообщили, что рядом с селом Новый Егорлык в Сальском районе обнаружили следы вируса птичьего гриппа у трупов домашней птицы.   

Уже к вечеру на портале правительства Ростовской области появилось распоряжение о введении карантина по птичьему гриппу и установлении границ угрожаемый зоны, в которые попали села Екатериновка, Шаблиевка, поселки Манычстрой, Конезавод имени Буденного, Поливной, Новый Маныч, Рыбасово и Сальск, где также ввели зону наблюдения. 

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Теперь в этой зоне до снятия ограничений запрещены лечение  и перемещение птицы, убой, сбор пуха и перьев птиц, ввоз и вывоз яиц, вывоз инвентаря, кормов и выгул птицы. Очаги заболевания будут ликвидированы. 

Ранее часть Ростовской области оказалась на карантине из-за вспышки чумы свиней.

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