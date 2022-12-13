В конце ноября морское агентство ООО «Донбункер» подало иск в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы закрепить за собой право владения на четыре здания по адресу улица Береговая, 32А в Ростове.
В определении указано, что общая площадь складских помещений составляет более 129 квадратных метров, и хоть на картах они не отмечены, судя по нумерации, здания должны быть расположены в зоне Ростовского порта между причалами № 8 и 11.
Ответчиком в деле выступают Департамент имущественно-земельных отношений Ростова, Территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области, а также управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Целью иска стало признание права собственности за «Донбункер».
Пока по решению суда дело остается без движения из-за необходимости доплатить 18 тысяч рублей пошлины, а истца также просят уточнить субъектный состав спора с учетом предмета и оснований иска и обосновать ответчиков как надлежащих.
Ранее стало известно, строительство каких объектов в донских портах пришлось отложить из-за санкций.