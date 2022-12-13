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«Донбункер» судится за помещения в Ростовском порту с городскими властями

Сегодня, 17:37
Фото: Vyacheslav Argenberg / wikipedia.org/The_Port_of_Rostov-on-Don, CC BY 4.0
Ростовский порт
ООО «Донбункер» подал иск, чтобы закрепить за собой права владения на четыре склада на территории Ростовского порта, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

В конце ноября морское агентство ООО «Донбункер» подало иск в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы закрепить за собой право владения на четыре здания по адресу улица Береговая, 32А в Ростове. 

В определении указано, что общая площадь складских помещений составляет более 129 квадратных метров, и хоть на картах они не отмечены, судя по нумерации, здания должны быть расположены в зоне Ростовского порта между причалами № 8 и 11. 

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Ответчиком в деле выступают Департамент имущественно-земельных отношений Ростова, Территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области, а также управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Целью иска стало признание права собственности за «Донбункер». 

Пока по решению суда дело остается без движения из-за необходимости доплатить 18 тысяч рублей пошлины, а истца также просят уточнить субъектный состав спора с учетом предмета и оснований иска и обосновать ответчиков как надлежащих.

Ранее стало известно, строительство каких объектов в донских портах пришлось отложить из-за санкций. 

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