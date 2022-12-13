Среди ключевых отраслей он назвал промышленность, сельское хозяйство, строительство. Их рост составил от 2% до 8%.
Эта информация прозвучала во время инвестиционного послания. Губернатор рассказал, что по итогам этого года должна быть положительная динамика по главным показателям социально-экономического развития.
В регионе инвестиции за это время увеличились на 3%. Продолжается реализация крупных проектов, в том числе появятся два комплекса, где будут производить моторное топливо.
Ранее почти 60% предпринимателей Ростова назвали санкции угрозой для своего бизнеса.