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Донской губернатор Голубев заявил о положительной динамике в экономике в 2022 году

Сегодня, 13:59
Фото: donland.ru
Донской губернатор Голубев заявил о положительной динамике в экономике в 2022 году
В Ростовской области основные отрасли экономики в 2022 году оказались в плюсе, сообщил губернатор Василий Голубев.

Среди ключевых отраслей он назвал промышленность, сельское хозяйство, строительство. Их рост составил от 2% до 8%.

Эта информация прозвучала во время инвестиционного послания. Губернатор рассказал, что по итогам этого года должна быть положительная динамика по главным показателям социально-экономического развития. 

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В регионе инвестиции за это время увеличились на 3%. Продолжается реализация крупных проектов, в том числе появятся два комплекса, где будут производить моторное топливо. 

Ранее почти 60% предпринимателей Ростова назвали санкции угрозой для своего бизнеса.

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