Экоактивисты нанесли ущерб заводу La Malle во Франции

Лельет сообщил, что ущерб всё ещё оценивается, но уже можно сказать, что он значительный. По словам пресс-секретаря, “активисты всё разгромили”. К работе по штатному расписанию завод не вернётся ещё несколько недель, пишет газета “Известия”.
Напомним, нападение произошло вечером 10 декабря. Примерно 200 экоактивистов ворвались на территорию завода и начали громить оборудование, транспорт, офисные помещения. Они заявили, что недовольны тем, что завод загрязняет атмосферу.
Ранее, 8 декабря, другие экоактивисты приклеили ладони к взлётной полосе мюнхенского аэропорта и таким же образом хотели сорвать работу воздушной гавани Берлина. Сообщается, что полиции удалось сорвать акции и обеспечить бесперебойную работу аэропортов.