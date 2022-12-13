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Экоактивисты нанесли ущерб заводу La Malle во Франции

Сегодня, 08:36
Принадлежащий крупной строительный компании Lafarge завод получил значительный ущерб после нападения экоактивистов. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Лоик Лельет.

Лельет сообщил, что ущерб всё ещё оценивается, но уже можно сказать, что он значительный. По словам пресс-секретаря, “активисты всё разгромили”. К работе по штатному расписанию завод не вернётся ещё несколько недель, пишет газета “Известия”.

Напомним, нападение произошло вечером 10 декабря. Примерно 200 экоактивистов ворвались на территорию завода и начали громить оборудование, транспорт, офисные помещения. Они заявили, что недовольны тем, что завод загрязняет атмосферу. 

Ранее, 8 декабря, другие экоактивисты приклеили ладони к взлётной полосе мюнхенского аэропорта и таким же образом хотели сорвать работу воздушной гавани Берлина. Сообщается, что полиции удалось сорвать акции и обеспечить бесперебойную работу аэропортов.

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