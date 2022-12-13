По словам эколога, мнение о том, что строительство Багаевского гидроузла повредит реке Дон — это всего лишь одна из точек зрения. Хейтерами строительства гидроузла выступали несколько изобретателей Донского края, которые хотели делать специальные проходы для рыбы, но их технические предложения отклонили.
«У нас же изначально нарушена система общего водосборного процесса реки Дон. Нужно срочно решать вопрос с водонаполнением реки, срочно проверять карту притоков, которые нередко перегораживают незаконными плотинами», - отмечает Зайчиков.
Эксперт разъясняет, что обильные осадки, которые набираются в объектах, приводят к увеличению объемов воды. Поэтому регулируемые природные водосборные объекты необходимы Дону. Появление Багаевского гидроузла позволит создать систему фактического регулирования водостока.
«Если обратить внимание на европейский опыт, то везде, в качестве промежуточных регуляторов-накопителей воды используются водохранилища. Одним из важных объектов Багаевского гидроузла был сделан рыбообходной канал. Насколько я понимаю, сейчас его работу собираются усиливать, ставя еще один. Поэтому с точки зрения прохода рыбы и сбалансированного природопользования, все сделано правильно», - резюмирует эколог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Багаевский узел запустят в эксплуатацию в 2025 году. Для его строительства задействован беспилотный водный дрон.