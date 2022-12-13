«Если обратить внимание на европейский опыт, то везде, в качестве промежуточных регуляторов-накопителей воды используются водохранилища. Одним из важных объектов Багаевского гидроузла был сделан рыбообходной канал. Насколько я понимаю, сейчас его работу собираются усиливать, ставя еще один. Поэтому с точки зрения прохода рыбы и сбалансированного природопользования, все сделано правильно», - резюмирует эколог.